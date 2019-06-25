Биткоин продолжает бить рекорды - пробил отметку в $12 500 и это не предел









В комментарии Myfin.by 25 июня Трофим Еременко, управляющий партнер ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна», отметил, что сейчас происходит новая волна роста биткоина и иных криптовалют.





«Полагаю, что, вновь достигнув отметки $20 000, биткоин оправдает себя в глазах инвесторов и покажет галопирующий рост. На мой взгляд, такого роста мы не увидим только в случае наступления глобальных рисков», – сказал эксперт.





По его словам, роста криптоэкономики эксперты ожидают в начале 2020 года.









Некоторые эксперты прогнозируют, что до конца текущего года биткоин может подорожать до $50 000. День назад, 25 июня утром стартовый курс биткоина был на уровне $10 771, средневзвешенный курс – $11 316,9.







