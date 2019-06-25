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Биткоин продолжает бить рекорды - пробил отметку в $12 500 и это не предел

26.06.2019 13:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Биткоин впервые с начала 2018 года поднялся выше $12 500. Средневзвешенный курс самой популярной криптовалюты на утро 26 июня (по данным на 10:10) составил $12 654.



В комментарии Myfin.by 25 июня Трофим Еременко, управляющий партнер ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна», отметил, что  сейчас происходит новая волна роста биткоина и иных криптовалют.

«Полагаю, что, вновь достигнув отметки $20 000, биткоин оправдает себя в глазах инвесторов и покажет галопирующий рост. На мой взгляд, такого роста мы не увидим только в случае наступления глобальных рисков», – сказал эксперт.

По его словам, роста криптоэкономики эксперты ожидают в начале 2020 года.


Некоторые эксперты прогнозируют, что до конца текущего года биткоин может подорожать до $50 000. День назад, 25 июня утром стартовый курс биткоина был на уровне $10 771, средневзвешенный курс – $11 316,9.



 
Теги: Курсы валют
 
 
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Биткоин впервые с начала 2018 года поднялся выше $12 500. Средневзвешенный курс самой популярной криптовалюты на утро 26 июня (по данным на 10:10) составил $12 654.
 
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