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Биткоин продолжает бить рекорды - пробил отметку в $12 500 и это не предел
Источник материала: Партизан
Биткоин впервые с начала 2018 года поднялся выше $12 500. Средневзвешенный курс самой популярной криптовалюты на утро 26 июня (по данным на 10:10) составил $12 654.
В комментарии Myfin.by 25 июня Трофим Еременко, управляющий партнер ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна», отметил, что сейчас происходит новая волна роста биткоина и иных криптовалют.
«Полагаю, что, вновь достигнув отметки $20 000, биткоин оправдает себя в глазах инвесторов и покажет галопирующий рост. На мой взгляд, такого роста мы не увидим только в случае наступления глобальных рисков», – сказал эксперт.
По его словам, роста криптоэкономики эксперты ожидают в начале 2020 года.
Некоторые эксперты прогнозируют, что до конца текущего года биткоин может подорожать до $50 000. День назад, 25 июня утром стартовый курс биткоина был на уровне $10 771, средневзвешенный курс – $11 316,9.
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Биткоин впервые с начала 2018 года поднялся выше $12 500. Средневзвешенный курс самой популярной криптовалюты на утро 26 июня (по данным на 10:10) составил $12 654.
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