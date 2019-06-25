Ливни и грозы с градом: на завтра объявлен оранжевый уровень опасности

Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут дожди, грозы, местами сильные ливни, днем в отдельных районах по юго-востоку ожидается град.





Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Ночью местами, утром и днем во многих районах порывы усилятся до 15-20 м/с.





Температура воздуха ночью составит 16-22 градуса тепла, днем будет от плюс 21 по северо-западу до плюс 29 градусов по югу страны.







