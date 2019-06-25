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Ливни и грозы с градом: на завтра объявлен оранжевый уровень опасности

26.06.2019 13:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В четверг, 27 июня, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и града.

Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут дожди, грозы, местами сильные ливни, днем в отдельных районах по юго-востоку ожидается град. 

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Ночью местами, утром и днем во многих районах порывы усилятся до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 16-22 градуса тепла, днем будет от плюс 21 по северо-западу до плюс 29 градусов по югу страны.



 
 
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В четверг, 27 июня, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и града.
 
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