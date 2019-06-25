Белорусы впечатлили переехавшего в Минск российского банкира. Хотите узнать чем?

В то же время есть несколько важных различий. Во-первых, по словам банкира, белорусов отличает «особая любовь к доллару».





– В экономике Беларуси были непростые моменты. На балансах банков много валютных депозитов, – делится наблюдениями он.









Во-вторых, россиянин удивляется способности белорусов, несмотря на скромные доходы, вовремя платить по счетам.





– Меня впечатлила платежная дисциплина населения Беларуси. В целом по системе очень низкий процент просроченной задолженности. Белорусы очень взвешенно принимают решение об использовании кредитных инструментов... В России, например, высокий уровень закредитованности населения, и платежная дисциплина вызывает вопросы, – замечает банкир.