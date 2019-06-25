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Белорусы впечатлили переехавшего в Минск российского банкира. Хотите узнать чем?

26.06.2019 13:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Две вещи в финансовом поведении белорусов, которые сильно отличают их от россиян.



Как рассказал в интервью TUT.BY председатель правления БПС-Сбербанка Игорь Меркулов, переехавший в Минск в прошлом году, по своим финансовый привычкам среднестатистический белорус и россиянин во многом похожи.

В то же время есть несколько важных различий. Во-первых, по словам банкира, белорусов отличает «особая любовь к доллару».

– В экономике Беларуси были непростые моменты. На балансах банков много валютных депозитов, – делится наблюдениями он.


Во-вторых, россиянин удивляется способности белорусов, несмотря на скромные доходы, вовремя платить по счетам.

– Меня впечатлила платежная дисциплина населения Беларуси. В целом по системе очень низкий процент просроченной задолженности. Белорусы очень взвешенно принимают решение об использовании кредитных инструментов... В России, например, высокий уровень закредитованности населения, и платежная дисциплина вызывает вопросы, – замечает банкир.

 
Теги: Минск
 
 
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Две вещи в финансовом поведении белорусов, которые сильно отличают их от россиян.
 
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