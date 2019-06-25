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ПАСЕ готовится снять с россиян остатки санкционного давления
Источник материала: Партизан
Прошлой ночью профильные комитеты ПАСЕ, рассмотрев вопрос о полномочиях делегации РФ, приняли рекомендацию подтвердить их даже без минимальных санкций, которые оставались разрешенными после решения ассамблеи, принятого в понедельник.
Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент
Мониторинговый комитет ПАСЕ, который рассматривал вопрос нарушений принципов Совета Европы со стороны РФ и членов российской делегации, не нашел оснований предлагать ассамблее налагать на россиян какие-либо ограничения.
Кроме того, в докладе комитета среди требований и призывов к РФ не оказалось пунктов, касающихся оккупированного Крыма, нападения РФ на Донбасс и фактического контроля на этой территории, за исключением упоминания о сбитом авиалайнере MH17.
Регламентный комитет, который разбирался с присутствием в составе делегации РФ депутатов, голосовавших за аннексию Крыма, а также избранных с учетом голосов крымчан, вообще отказался от доклада.
В этих обстоятельствах полномочия депутатов от РФ почти гарантированно будут подтверждены даже без тех ограничений, которые оставались доступными после скандального решения ПАСЕ, принятого в понедельник.
Как сообщалось ранее, во вторник, с возвращением в Страсбург российской делегации, группа депутатов обжаловала их полномочия сразу по двум процедурами. Во второй половине дня стало известно, что доклады ПАСЕ относительно полномочий российских депутатов будут готовить проукраинские депутаты. Несмотря на отмену основных элементов санкционного давления, все еще оставалась возможность ввести мелкие санкции против делегации, и, по информации ЕП, в первом проекте решения содержались несколько ограничений, например запрет участия россиян в наблюдательных миссиях (проект британца Роджера Гейла).
Однако на заседании мониторингового комитета большинство депутатов настояли на исключении любых упоминаний об ограничениях для россиян.
В регламентном комитете предлагали наложить еще более сильные ограничения или отказать в подтверждении полномочий делегации РФ (проект литовца Эгидиуса Варейкиса). Часть депутатов настаивала на подтверждении полномочий вообще без санкций. Однако ни один из вариантов не был поддержан и комитет отказался предлагать ассамблее какое-либо решение.
Окончательное решение ПАСЕ примет на заседании во второй половине дня.
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Прошлой ночью профильные комитеты ПАСЕ, рассмотрев вопрос о полномочиях делегации РФ, приняли рекомендацию подтвердить их даже без минимальных санкций, которые...
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