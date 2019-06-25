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Работники витебского предприятия попали в «зарплатную ловушку»

26.06.2019 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Знаменитый витебский завод «Витязь» практически не работает. Две трети корпусов стоят, склады забиты готовой продукцией.

Проблемы со сбытом переросли в проблемы с зарплатой. Вот что пишут из Витебска для телеграм-канала «Баста»:

- Прошлые наработки забыты, никаких инноваций. Неиспользуемые площади сдают в аренду. Китайские комплектующие собирают в корпуса - получаются телевизоры и бытовая техника. Естественно, это <...> никто покупать не хочет. Пробовали наладит выпуск электровелосипедов, так их цена вышла больше, чем у качественных импортных аналогов. Тоже стоят, пылятся.



Часть рабочих отправили летом в вынужденный отпуск за свой счет. Тем, кто остался, тоже радости мало: о зарплатах на предприятии можете судить по вакансиям, которые размещены на местных сайтах по поиску работы. 370 рублей - потолок для слесарей, инженеров, токарей и фрезеровщиков. Как жить на такие деньги?

 
Теги: Витебск
 
 
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Знаменитый витебский завод «Витязь» практически не работает. Две трети корпусов стоят, склады забиты готовой продукцией.
 
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