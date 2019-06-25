Работники витебского предприятия попали в «зарплатную ловушку»

«Баста» : Проблемы со сбытом переросли в проблемы с зарплатой. Вот что пишут из Витебска для телеграм-канала





- Прошлые наработки забыты, никаких инноваций. Неиспользуемые площади сдают в аренду. Китайские комплектующие собирают в корпуса - получаются телевизоры и бытовая техника. Естественно, это <...> никто покупать не хочет. Пробовали наладит выпуск электровелосипедов, так их цена вышла больше, чем у качественных импортных аналогов. Тоже стоят, пылятся.









Часть рабочих отправили летом в вынужденный отпуск за свой счет. Тем, кто остался, тоже радости мало: о зарплатах на предприятии можете судить по вакансиям, которые размещены на местных сайтах по поиску работы. 370 рублей - потолок для слесарей, инженеров, токарей и фрезеровщиков. Как жить на такие деньги?