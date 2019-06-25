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За контрабанду сигарет белорусам могут запретить въезд в Шенгенскую зону на 5 лет
Источник материала: Партизан
Более 10,5 тыс пачек контрабандных сигарет, спрятанных в двух автомобилях с белорусскими регистрационными знаками, изъяты сотрудниками Подляшской таможни.
Все произошло в пункте пропуска «Бобровники» (с сопредельной стороны в Гродненской области — ПП «Берестовица»). Сначала для осмотра был выбран Mercedes под управлением 32-летнего белоруса. Во время детальной проверки выяснилось, что в полу и под обивкой в боковых стенках Mercedes спрятано более 8 440 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.
Другой контрабандист, 45-летний гражданин Беларуси, спрятал сигареты в своей Mazda. В специально сконструированном тайнике в арке задних колес и под бампером сотрудники таможни обнаружили 2 166 пачек белорусских сигарет, сообщает
Табачные изделия были изъяты. Убытки, понесенные Государственным казначейством из-за упущенных налогов, в общей сложности составили бы более 230 000 злотых. Водителям грозят высокие штрафы.
Командующему пограничной службы отправлен запрос на запрет въезда этим водителям на территорию Республики Польши и других стран Шенгенской зоны в течение 5 лет.
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Более 10,5 тыс пачек контрабандных сигарет, спрятанных в двух автомобилях с белорусскими регистрационными знаками, изъяты сотрудниками Подляшской таможни.
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