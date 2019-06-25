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За контрабанду сигарет белорусам могут запретить въезд в Шенгенскую зону на 5 лет

26.06.2019 12:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 10,5 тыс пачек контрабандных сигарет, спрятанных в двух автомобилях с белорусскими регистрационными знаками, изъяты сотрудниками Подляшской таможни.

Все произошло в пункте пропуска «Бобровники» (с сопредельной стороны в Гродненской области — ПП «Берестовица»). Сначала для осмотра был выбран Mercedes под управлением 32-летнего белоруса. Во время детальной проверки выяснилось, что в полу и под обивкой в ​​боковых стенках Mercedes спрятано более 8 440 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.


Другой контрабандист, 45-летний гражданин Беларуси, спрятал сигареты в своей Mazda. В специально сконструированном тайнике в арке задних колес и под бампером сотрудники таможни обнаружили 2 166 пачек белорусских сигарет, сообщает autogrodno.by со ссылкой на podlaskie.kas.gov.pl.


Табачные изделия были изъяты. Убытки, понесенные Государственным казначейством из-за упущенных налогов, в общей сложности составили бы более 230 000 злотых. Водителям грозят высокие штрафы.


Командующему пограничной службы отправлен запрос на запрет въезда этим водителям на территорию Республики Польши и других стран Шенгенской зоны в течение 5 лет.

 
 
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Более 10,5 тыс пачек контрабандных сигарет, спрятанных в двух автомобилях с белорусскими регистрационными знаками, изъяты сотрудниками Подляшской таможни.
 
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