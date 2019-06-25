В Лидском районе школьник изменил пароль в «Интернет-банкинге» учителя: Наказание может быть суровым









«Лидская газета». Юноша, используя мобильный телефон, получил доступ к функции замены пароля в системе «Интернет-банкинг» сотрудника школы и заблокировал доступ к системе, сообщает





Подобные деяния наказываются как штрафом, арестом, так и более сурово – лишением свободы на срок от одного года до пяти лет. Всё на усмотрение суда.