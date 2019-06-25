|
В Лидском районе школьник изменил пароль в «Интернет-банкинге» учителя: Наказание может быть суровым
Источник материала: Партизан
В отношении 17-летнего жителя Березовки возбуждено уголовное дело по ст. 351 ч.1 УК РБ «Компьютерный саботаж».
Юноша, используя мобильный телефон, получил доступ к функции замены пароля в системе «Интернет-банкинг» сотрудника школы и заблокировал доступ к системе, сообщает
Подобные деяния наказываются как штрафом, арестом, так и более сурово – лишением свободы на срок от одного года до пяти лет. Всё на усмотрение суда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лидском районе школьник изменил пароль в «Интернет-банкинге» учителя: Наказание может быть суровым
В отношении 17-летнего жителя Березовки возбуждено уголовное дело по ст. 351 ч.1 УК РБ «Компьютерный саботаж».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)