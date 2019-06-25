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След в след. Можно ли экономить топливо, если ехать за фурой или автобусом?

26.06.2019 15:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

След в след. Можно ли экономить топливо, если ехать за фурой или автобусом?
shutterstock.com

Теория гласит, что во время прямолинейного поступательного движения машины большая часть энергии движения тратится на преодоление силы сопротивления воздуха. Дело в том, что с ростом скорости перед бампером автомобиля формируется подушка сжимаемого воздуха, который препятствует разгону. Чем больше лобовое сопротивление, тем выше расход топлива и меньше скорость. Именно поэтому для экономичности так важна хорошая аэродинамика кузова. И от того, как кузов пробивается через воздушный барьер, зависит топливная экономичность автомобиля. 

На современных легковых автомобилях коэффициент аэродинамического сопротивления сравним с тем, что есть у фюзеляжей самолетов, и примерно составляет Сw=0.35. У нового универсала Volkswagen Passat он еще меньше, а именно Сw=0.29. Приземистый длинный автомобиль при такой аэродинамике может очень долго нестись накатом, без добавления газа. Однако еще лучше и экономичнее едет универсал, когда он вообще не испытывает сопротивления воздуха. 

Каков реальный расход топлива?

Проверить это утверждение мы решили на собственном опыте. Для эксперимента был взят автомобиль Volkswagen Passat с 2.0-литровым бензиновым мотором, развивающим мощность в 220 лс. Вместе с ним установлена современная 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия DSG с двумя сцеплениями, которая на высшей передаче способна потреблять на трассе 5-7 литров бензина. Это по паспорту в среднем европейском цикле. В реальности, конечно, универсал тратит заметно больше, а именно около 8 л, если поддерживать общий темп и скорость около 90 км/ч. 

Выезжаем на Volkswagen Passat на ярославскую трассу и стараемся скорее миновать ремонтные работы. Строители расширяют Ярославку до ее будущего пересечения с возводимым сейчас ЦКАД. Трафик зажат в бетонные ограничители и петляет между разрытыми участками, где вскоре будут выситься опоры эстакад.

След в след. Можно ли экономить топливо, если ехать за фурой или автобусом?
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После толкания в пробках, вырвавшись на простор, Passat словно воспаряет. Он легко разгоняется свыше 130 км/ч, так как научен ездить по безлимитным автострадам Германии гораздо лучше корейцев и японцев. Касание педали приводит к заметному набору скорости, пересекающей допустимый штрафной лимит. Приходится сдерживать его прыть. В России хороших автострад мало и разгоняться свыше 110 км/ч бессмысленно. Много камер и штрафы высоки. 

След в след. Можно ли экономить топливо, если ехать за фурой или автобусом?
Volkswagen Passat Alltrack. Фото: Пресс-служба Volkswagen

Поэтому поток стабилизируется примерно на разрешенных 100-110 км/ч. Иногда попадаются торопыги, которые стараются разогнать соседей миганием фар, но их стало в разы меньше, чем раньше. Уступить им несложно. Пусть нарываются на штрафы, раз хотят. А правая полоса, где идут фуры, движется с темпом примерно в 80 км/ч. 

Встраиваемся в поток и для верности включаем адаптивный круиз-контроль. Потребление топлива стабилизируется примерно на 6-7 литрах при 100 км/ч. Впереди и сзади никого нет, и автомобиль на протяжении нескольких минут движется поступательно и прямолинейно, пока дорога не пойдет под уклон или не начнет подниматься вверх. Тогда потребление топлива падает до нуля или, наоборот, растет до 11-15 л. 

След в след. Можно ли экономить топливо, если ехать за фурой или автобусом?
Фото автора

В общем, поддерживать скорость 100 км/ч при расходе 6,5 л Volkswagen Passat вполне под силу. Если же сбросить скорость до 80 км/ч на ровных участках потребление снижается и вовсе до 6.0 л. 

След в след. Можно ли экономить топливо, если ехать за фурой или автобусом? Дьявольские детали. Как несерьезные поломки приводят к серьезным проблемам

Получается ли экономить?

А теперь посмотрим, что будет, если встать в корму большой фуре или автобусу, которые своим высоким корпусом пробивают воздушную подушку и отбрасывают за собой слой турбулентности. Попадая в него, попутная машина оказывается в зоне благоприятной аэродинамики и тратит уже гораздо меньше энергии на прорыв воздушной подушки. 

Видим автобус, перестраиваемся и сокращаем дистанцию примерно до 11 м. Адаптивный круиз-контроль на Passat умеет это делать автоматически, благодаря чему позволяет сохранить чистоту эксперимента. Через минуту-другую потребление падает до 4,7-5.5 л. топлива на 100 км пробега. Машина подстраивается под темп автобуса и экономит около литра. Неплохой результат. А что же будет, если снизить скорость до 80 км/ч? 

Благо такая возможность представилась. Поток снова сбросил скорость. Пришлось даже немного притормаживать. Потребление 2,0-литрового бензинового мотора тут же упало до нуля, а затем стало немного нарастать. При последующей стабилизации движения бортовой компьютер стал показывать расход в 4,3-4.7 литра на «сотню». А это примерно на 1,3-1,7 л меньше, чем стандартное потребление топлива при поездках в одиночку на такой же скорости. 

След в след. Можно ли экономить топливо, если ехать за фурой или автобусом?
Volkswagen Passat Alltrack. Фото: Пресс-служба Volkswagen

В общем, путешествия в корме крупных автомобилей позволяет заметно экономить топливо. Турбированный 2.0-литровый мотор TSI экономит почти литр и больше на «сотню». При этом, расстояние в 10 метров до кормы крупного попутчика оказывается наиболее оптимальным, так как позволяет держаться внутри аэродинамического следа и одновременно иметь запас в дистанции для экстренного торможения, если фура или автобус начнут неожиданно маневрировать. 

След в след. Можно ли экономить топливо, если ехать за фурой или автобусом? Какая скорость автомобиля действительно безопасна для города и для трассы?

Если ехать в корме грузовика долго, то получается сэкономить немало. 

Правда во время такой экономии нужно быть готовым к негативным моментам. Грузовики, магистральные фуры с высокими полуприцепами или автобусы имеют обыкновение засасывать в турбулентные потоки мелкие камешки, которые летят в лоб попутным автомобилям. Кроме того, задние колеса большегрузов цепляют протектором камешки побольше и бросают их назад. В итоге подобный снаряд способен поставить скол на лобовом стекле или на лакокрасочном покрытии капота. Поэтому при выезде на разбитые участки с плохим асфальтом, где скапливается много камушков, лучше держаться от грузовиков подальше.

 
 
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