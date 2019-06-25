След в след. Можно ли экономить топливо, если ехать за фурой или автобусом?

Источник материала: Аргументы и факты

Теория гласит, что во время прямолинейного поступательного движения машины большая часть энергии движения тратится на преодоление силы сопротивления воздуха. Дело в том, что с ростом скорости перед бампером автомобиля формируется подушка сжимаемого воздуха, который препятствует разгону. Чем больше лобовое сопротивление, тем выше расход топлива и меньше скорость. Именно поэтому для экономичности так важна хорошая аэродинамика кузова. И от того, как кузов пробивается через воздушный барьер, зависит топливная экономичность автомобиля.

На современных легковых автомобилях коэффициент аэродинамического сопротивления сравним с тем, что есть у фюзеляжей самолетов, и примерно составляет Сw=0.35. У нового универсала Volkswagen Passat он еще меньше, а именно Сw=0.29. Приземистый длинный автомобиль при такой аэродинамике может очень долго нестись накатом, без добавления газа. Однако еще лучше и экономичнее едет универсал, когда он вообще не испытывает сопротивления воздуха.

Каков реальный расход топлива?

Проверить это утверждение мы решили на собственном опыте. Для эксперимента был взят автомобиль Volkswagen Passat с 2.0-литровым бензиновым мотором, развивающим мощность в 220 лс. Вместе с ним установлена современная 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия DSG с двумя сцеплениями, которая на высшей передаче способна потреблять на трассе 5-7 литров бензина. Это по паспорту в среднем европейском цикле. В реальности, конечно, универсал тратит заметно больше, а именно около 8 л, если поддерживать общий темп и скорость около 90 км/ч.

Выезжаем на Volkswagen Passat на ярославскую трассу и стараемся скорее миновать ремонтные работы. Строители расширяют Ярославку до ее будущего пересечения с возводимым сейчас ЦКАД. Трафик зажат в бетонные ограничители и петляет между разрытыми участками, где вскоре будут выситься опоры эстакад.

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После толкания в пробках, вырвавшись на простор, Passat словно воспаряет. Он легко разгоняется свыше 130 км/ч, так как научен ездить по безлимитным автострадам Германии гораздо лучше корейцев и японцев. Касание педали приводит к заметному набору скорости, пересекающей допустимый штрафной лимит. Приходится сдерживать его прыть. В России хороших автострад мало и разгоняться свыше 110 км/ч бессмысленно. Много камер и штрафы высоки.



Volkswagen Passat Alltrack. Фото: Пресс-служба Volkswagen

Поэтому поток стабилизируется примерно на разрешенных 100-110 км/ч. Иногда попадаются торопыги, которые стараются разогнать соседей миганием фар, но их стало в разы меньше, чем раньше. Уступить им несложно. Пусть нарываются на штрафы, раз хотят. А правая полоса, где идут фуры, движется с темпом примерно в 80 км/ч.

Встраиваемся в поток и для верности включаем адаптивный круиз-контроль. Потребление топлива стабилизируется примерно на 6-7 литрах при 100 км/ч. Впереди и сзади никого нет, и автомобиль на протяжении нескольких минут движется поступательно и прямолинейно, пока дорога не пойдет под уклон или не начнет подниматься вверх. Тогда потребление топлива падает до нуля или, наоборот, растет до 11-15 л.

В общем, поддерживать скорость 100 км/ч при расходе 6,5 л Volkswagen Passat вполне под силу. Если же сбросить скорость до 80 км/ч на ровных участках потребление снижается и вовсе до 6.0 л.

Получается ли экономить?

А теперь посмотрим, что будет, если встать в корму большой фуре или автобусу, которые своим высоким корпусом пробивают воздушную подушку и отбрасывают за собой слой турбулентности. Попадая в него, попутная машина оказывается в зоне благоприятной аэродинамики и тратит уже гораздо меньше энергии на прорыв воздушной подушки.

Видим автобус, перестраиваемся и сокращаем дистанцию примерно до 11 м. Адаптивный круиз-контроль на Passat умеет это делать автоматически, благодаря чему позволяет сохранить чистоту эксперимента. Через минуту-другую потребление падает до 4,7-5.5 л. топлива на 100 км пробега. Машина подстраивается под темп автобуса и экономит около литра. Неплохой результат. А что же будет, если снизить скорость до 80 км/ч?

Благо такая возможность представилась. Поток снова сбросил скорость. Пришлось даже немного притормаживать. Потребление 2,0-литрового бензинового мотора тут же упало до нуля, а затем стало немного нарастать. При последующей стабилизации движения бортовой компьютер стал показывать расход в 4,3-4.7 литра на «сотню». А это примерно на 1,3-1,7 л меньше, чем стандартное потребление топлива при поездках в одиночку на такой же скорости.



Volkswagen Passat Alltrack. Фото: Пресс-служба Volkswagen

В общем, путешествия в корме крупных автомобилей позволяет заметно экономить топливо. Турбированный 2.0-литровый мотор TSI экономит почти литр и больше на «сотню». При этом, расстояние в 10 метров до кормы крупного попутчика оказывается наиболее оптимальным, так как позволяет держаться внутри аэродинамического следа и одновременно иметь запас в дистанции для экстренного торможения, если фура или автобус начнут неожиданно маневрировать.

Если ехать в корме грузовика долго, то получается сэкономить немало.

Правда во время такой экономии нужно быть готовым к негативным моментам. Грузовики, магистральные фуры с высокими полуприцепами или автобусы имеют обыкновение засасывать в турбулентные потоки мелкие камешки, которые летят в лоб попутным автомобилям. Кроме того, задние колеса большегрузов цепляют протектором камешки побольше и бросают их назад. В итоге подобный снаряд способен поставить скол на лобовом стекле или на лакокрасочном покрытии капота. Поэтому при выезде на разбитые участки с плохим асфальтом, где скапливается много камушков, лучше держаться от грузовиков подальше.