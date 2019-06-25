|
Брестчане поднялись на пик Свердловск (2693м) и назвали новый маршрут в честь 1000-летия города
26.06.2019 15:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
26 июня в 13:00 Брестские альпинисты Марчук Никита, Андреев Григорий и Панова Алена (г.Иркутск) под руководством зам председателя БООО альпинизма и скалолазания "Вершина" совершили первопроход на пик Свердловск 2693м по новому маршруту (центральному западному контрфорсу) - новая линия названа "1000 летие города Бреста".
Ориентировочная категория сложности маршрута оценивается в 3Б.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by