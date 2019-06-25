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Брестчане поднялись на пик Свердловск (2693м) и назвали новый маршрут в честь 1000-летия города

26.06.2019 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

26 июня в 13:00 Брестские альпинисты Марчук Никита, Андреев Григорий и Панова Алена (г.Иркутск) под руководством зам председателя БООО альпинизма и скалолазания "Вершина" совершили первопроход на пик Свердловск 2693м по новому маршруту (центральному западному контрфорсу) - новая линия названа "1000 летие города Бреста".

Брестчане поднялись на пик Свердловск (2693м) и назвали новый маршрут в честь 1000-летия города

Ориентировочная категория сложности маршрута оценивается в 3Б.

Брестчане поднялись на пик Свердловск (2693м) и назвали новый маршрут в честь 1000-летия города
 Брестчане поднялись на пик Свердловск (2693м) и назвали новый маршрут в честь 1000-летия города

Брестчане поднялись на пик Свердловск (2693м) и назвали новый маршрут в честь 1000-летия города

 
Теги: Брест
 
 
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  26 июня в 13:00 Брестские альпинисты Марчук Никита, Андреев Григорий и Панова Алена (г.Иркутск) под руководством зам председателя БООО альпинизма и скалолазания...
 
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