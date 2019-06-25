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Ha Hyundai - за победой. В Бресте поздравили абсолютного чемпиона Беларуси по велоспорту

26.06.2019 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Этот день для автомобильного салона Hyundai был особенным, ведь его посетил известный белорусский велогонщик Евгений Соболь. Конечно, способствовал этому целый ряд причин. Но, обо всем по-порядку

Ha Hyundai - за победой. В Бресте поздравили абсолютного чемпиона Беларуси по велоспорту

Все началось с того, что перед важными соревнованиями Евгений приобрел в брестском автосалоне новый автомобиль Hyundai Accent. Как говорит сам велогонщик, предназначался Accent для жены и маленького ребенка. Но своеобразную обкатку и тест-драйв покупатель решил провести самостоятельно. Тем более как раз подвернулся хороший повод: поездка на чемпионат Беларуси по велоспорту для участия в нем.

Примечательно, что на этом мероприятии Евгений Соболь стал абсолютным чемпионом страны. И это далеко не первый такой титул в его жизни!

Ha Hyundai - за победой. В Бресте поздравили абсолютного чемпиона Беларуси по велоспорту

С этим приятным событием спортсмена торжественно поздравили представители авторизованного дистрибьютора «Hyundai Motor Company» и марки Hyundai в Республике Беларусь: директор по маркетингу и продаже автомобилей Сергей Бабашков, заместитель генерального директора Светлана Шигалова и начальник дистрибьюторского отдела Глеб Пастухов, и представители компании «БелАВТОномия», которая является официальным дилером в городе Брест и, собственно, самого автосалона, – директор ООО «БелАВТОномия» Тарас Кормилец и начальник отдела продаж Александр Миронюк. Евгению пожелали и дальше добиваться спортивных высот и занимать призовые места, а также выразили уверенность в том, что его новый автомобиль будет хорошим помощником в дороге и на пути к новым победам.

Ha Hyundai - за победой. В Бресте поздравили абсолютного чемпиона Беларуси по велоспорту

Вообще, жизнь известного велогонщика не такая уж и простая. Были в ней и серьезные травмы, и временный уход из спорта на несколько лет. Однако последние три года Евгений ведет активную велосипедную жизнь.

Например, одно из «свежих» достижений - майская победа в международной многодневной велогонке «Пять колец Москвы». По словам самого спортсмена, такая жизнь помогла ему «ощутить вторую молодость и понять, что он все еще сильный парень».

Ha Hyundai - за победой. В Бресте поздравили абсолютного чемпиона Беларуси по велоспорту

А мы, используя уникальную возможность, решили поинтересоваться у Евгения, как он относится к извечному конфликту велосипедистов и автомобилистов. Кто из них главнее? Какому транспорту отдать предпочтение?

«На самом деле, нельзя назвать какой-то транспорт главным, — говорит спортсмен. — Конечно, на велосипеде ездить полезно для здоровья и безопасно для экологии, однако без автомобиля в наше время тоже невозможно обойтись. Поэтому нужно все смотреть по ситуации. А конфликтов между владельцами машин и велосипедов желательно избегать, ведь всегда можно найти какой-то компромиссный вариант».

Ha Hyundai - за победой. В Бресте поздравили абсолютного чемпиона Беларуси по велоспорту

«На что обращал внимание при выборе этого автомобиля? — продолжает свой рассказ Евгений. — Как и в случае с велосипедом, для меня важно, чтобы и двухколесный конь, и четырехколесный были надежными и безопасными. Ведь от них зависит мое здоровье, моя безопасность и в целом мое будущее. За прошедшую неделю Hyundai Accent уже успел мне понравиться: экономичный в расходе топлива, качественный в сборке, устойчивый на дороге. Я доволен».

И его словам можно полностью доверять. Ведь белорусский велогонщик почти всю жизнь проводит за рулем. Сначала - на автомобиле к месту соревнований, затем на велосипеде отправляется за победой, а потом снова садится за руль автомобиля. Поэтому он знает толк в технике.

 
Теги: Брест
 
 
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