Белоруски завоевали золото на байдарке-двойке

Источник материала: Ежедневник





Белорусские спортсменки Марина Литвинчук и Ольга Худенко взяли в соревнованиях на байдарке-двойке.

На дистанции в 1000 метров белорусские спортсменки уверенно вышли вперед не дав соперницам шанса на победу, придя к финишу за 1 минуту и 40,888 секунд.

Второе место заняла венгерская пара Анны Караш и Дануты Козак. Третье место осталось за россиянками Кирой Степановой и Анастасией Панченко.