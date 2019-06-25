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Белоруски завоевали золото на байдарке-двойке
26.06.2019 15:03 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белорусские спортсменки Марина Литвинчук и Ольга Худенко взяли в соревнованиях на байдарке-двойке.
На дистанции в 1000 метров белорусские спортсменки уверенно вышли вперед не дав соперницам шанса на победу, придя к финишу за 1 минуту и 40,888 секунд.
Второе место заняла венгерская пара Анны Караш и Дануты Козак. Третье место осталось за россиянками Кирой Степановой и Анастасией Панченко.
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Белорусские спортсменки Марина Литвинчук и Ольга Худенко взяли в соревнованиях на байдарке-двойке.
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