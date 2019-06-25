Блеск на всех парусах. Что означают названия китайских автобрендов

Источник материала: Аргументы и факты

В Тульской области, у станции Узловая, в производственно-техническом парке открыт самый крупный в России завод по производству китайских машин. Компания Great Wall вложила в эту площадку 500 млн долларов и не собирается останавливаться на достигнутом. Вскоре вокруг сборочного конвейера разрастутся цеха смежников и поставщиков продукции. В целом производственный комплекс займет территорию в 216 га. В первое время здесь будет вестись изготовление внедорожников под брендом Haval, который входит в корпорацию Great Wall. Многие уже наслышаны об этих автомобилях, которые импортируются в Россию не один год. Правда, они имеют очень мудреные названия, которые расшифровываются далеко не с первого раза. Что же они все-таки значат?

Haval

Название корпорации Great Wall — самое простое из всех китайских наименований. В переводе с английского это «Великая стена». Компания взяла узнаваемый образ и применила его к своим машинам. В логотипе тоже присутствует эта символика. Если присмотреться к нему, то можно увидеть две заглавные буквы G и W, стилизованные под сторожевые башни, а вокруг — кольца Великой стены.

Китайская компания будет продавать в России автомобили под другим брендом: Haval. Это певучее название происходит от английского словосочетания I have all, что в переводе означает «у меня есть все». Столь пафосное заявление, по мнению китайских маркетологов, должно немного изменить отношение к китайским маркам. Они должны ассоциироваться с достатком и престижем. Именно поэтому российские внедорожники Haval будут очень хорошо оснащены. Однако только материальной стороной китайская фирма не ограничивается. В названии звучат конфуцианские нотки. «Все» — это не только достаток, но и крепкая семья, и здоровые взаимоотношения с окружающими. Поэтому автомобили Haval предназначены для людей с детьми.

BYD

Другой китайский бренд — BYD — тоже не избегает говорящих названий. BYD происходит от английского словосочетания Build Your Dreams, то есть «Построй свою мечту». Эти автомобили строятся с 1995 года и импортируются в Россию из Китая. Правда, пока мало кто может всерьез называть их своей мечтой.

SAIC

Одна из самых старейших корпораций Китая — SAIC — берет своё начало в 1940-х гг., когда была создана небольшая государственная компания по производству автобусов и сельскохозяйственных машин. Название этой компании составлено из первых букв Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), что в русском переводе означает «Шанхайская индустриальная корпорация».

С 50-х годов прошлого века она изготавливает автомобили для государственных служащих. В период с 1958 по 1991 годы SAIC выпускала седан Shanghai SH760, предназначенный для чиновников среднего уровня. В его основе лежала модернизированная платформа от Mercedes-Benz 220S 1950-х годов. Сейчас компания собирает машины многих брендов, в том числе на совместных предприятиях с Buick, Chevrolet, Iveco, Skoda и Volkswagen.

FAW

Еще один старейший производитель автомобильной техники из Китая называется FAW. Аббревиатура составлена из словосочетания First Automobile Works, дословно означающее «Первый производитель автомобилей».

Первый завод FAW был открыт в 1953 г. при поддержке СССР и начал выпускать 4-тонные грузовики Jie Fang CA-10, скопированные с советского ЗИС-150. Легковые машины FAW начал выпускать с 1958 года, среди них был и представительский седан для первых лиц китайского государства Hong Qi. Эта машина изготавливалась более 30 лет.

Geely

Если подойти к рядовому китайцу и начать призносить название Geely вслух, то он неизменно заулыбается и будет славить правительство. Ведь это слово похоже на фразу из китайского языка со значением «сладкая жизнь». Написание названия бренда латинскими буквами сопровождается пояснениями в виде слоганов и девизов «Sweet life, Geely drive». По мнению китайских маркетологов, сладкую жизнь невозможно представить без увлекательного вождения автомобиля Geely.

И действительно, по сравнению с подавляющим большинством китайских моделей машины Geely управляются неплохо. Фирма приобрела компанию Volvo и активно пользуется ее технологическим базисом для производства современной техники. Специалисты из Швеции трудятся над подвесками, двигателями и трансмиссиями для совместных машин. На рынок начали выходить автомобили Geely, построенные на одной с Volvo модульной платформе. Неудивительно, что бренд Geely стал одим из самых узнаваемых в России.

Chery

Компания Chery давно известна в России, и ее машины пользуются популярностью. Однако мало кто знает, что свое название она взяла не в честь вкусной черешни или вишни, а в рамках особого благословения китайского правительства, пожелавшего видеть в городе Уху провинции Аньхой крупное автомобильное производство. Китайская фраза «особое благословение» и закодирована латинскими буквами в виде Chery. В 1997 году из ворот предприятия вышел первый автомобиль, а сейчас Chery изготавливает их миллионами для внутреннего рынка.

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Brilliance

Корпорация Brilliance создавалась для работы на экспорт и взяла на вооружение термин, обозначающий в английском языке блеск, сияние, броскость и одновременно — гениальность. Brilliance Auto тесно сотрудничает с BMW и другими ведущими брендами и изготавливает автомобили на лицензионных платформах европейских производителей. На эмблеме бренда изображены два китайских иероглифа, означающие блеск и яркость.

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Lifan

Название одного из популярных на отечественном рынке брендов — Lifan — созвучно с китайским выражением «ли фань», переводящимся как «идти на всех парусах». Этот производитель и в самом деле активно развивается и хорошо известен в России.

В 2009 г. Lifan занял 5 место среди крупнейших производителей мотоциклов в Китае. В 2005 г. были выпущены первые автомобили. Концерну принадлежат заводы в Китае, Уругвае, Иране, Египте и Азербайджане, а по объему экспорта компания приближается к Chery. Есть предприятие Lifan и в России. В Черкесске построен завод по производству седанов и кроссоверов.