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Более пятидесяти озер обнаружили под ледяным щитом Гренландии

26.06.2019 15:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые обнаружили более 50 новых озер с жидкой водой под ледяным щитом Гренландии. Об этом сообщает BBC со ссылкой на журнал Nature Communications.


Поток талой воды на поверхности ледника в Гренландии. Фото: Ian Joughin

Известно, что подо льдом Антарктиды скрывается около 470 озер, но последнее исследование ученых США и Великобритании доказывает, что северная полярная зона также таит сюрпризы.

Обширные участки воды могут скрываться под ледяным покровом толщиной в несколько километров. Они остаются в жидком состоянии благодаря давлению сверху и геотермальному теплу снизу. Также поверхностные талые воды могут стекать вниз и собираться в пустотах.

Исследователи заинтересованы в поиске таких озер, потому что они дают новые сведения о водной сети, лежащей в основе ледяного покрова, и о том, как может повыситься уровень моря в будущем.

В поиске подледных озер помогает NASA: агентство делает спутниковые фотографии с высоким разрешением. Так было выявлено 54 подледных озера. Их средняя длина — 1,4 километра, самое большое подледное озеро — всего 6 км. Для сравнения — средняя длина подледных озер в Антарктиде составляет 11 километров.

Но, конечно, чтобы узнать об озерах больше, понадобится провести проверку глубины воды, топографических условий и базальных отложений.

 
 
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Обширные участки воды могут скрываться под ледяным покровом толщиной в несколько километров.
 
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