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Что такое сниффинг. СК рассказал о новом «наркотике» беларуских подростков
Источник материала: KYKY>
Следственный комитет
Почему это актуально?
Вчера, 25 июня, в Новополоцке произошло ЧП: 16-летний подросток упал из окна шестого этажа. Следователи выяснили, что вместе с ним в квартире находились еще два его приятеля. Один из них принес с собой баллоны, которыми заправляют зажигалки. На данный момент в отчете СК мало деталей и прямых ответов на вопросы, но, вероятно, парень вдохнул пары газа.
Подросток остался один в комнате. Когда друзья вернулись, увидели открытое окно: парень выпал на тротуар. Проверка установила, что ребята не находились в состоянии алкогольного опьянения. Но исследования продолжаются.
Что такое «сниффинг»?
Сниффинг – это форма токсикомании, при которой состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания паров химических соединений газа, который используют в бытовых приборах, а также летучих веществ. Эйфория наступает на короткое время – но здоровью вредит серьезно. Нередко сниффинг приводит к смерти.
Ребенка, который увлекся сниффингом, можно вычислить по следующим признакам (список
• повышенная температура верхней части тела и головы (от прилива крови), отекшее лицо;
Фото обложки: Evelyn Bencicova & Adam Csoka Keller.
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Следственный комитет предупредил о новом «наркотике» беларуских подростков – сниффинге. Рассказываем, что это значит и почему это крайне опасно. Почему это...
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