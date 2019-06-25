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Что такое сниффинг. СК рассказал о новом «наркотике» беларуских подростков

26.06.2019 15:40 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Следственный комитет предупредил о новом «наркотике» беларуских подростков – сниффинге. Рассказываем, что это значит и почему это крайне опасно.

Почему это актуально?

Вчера, 25 июня, в Новополоцке произошло ЧП: 16-летний подросток упал из окна шестого этажа. Следователи выяснили, что вместе с ним в квартире находились еще два его приятеля. Один из них принес с собой баллоны, которыми заправляют зажигалки. На данный момент в отчете СК мало деталей и прямых ответов на вопросы, но, вероятно, парень вдохнул пары газа.

Подросток остался один в комнате. Когда друзья вернулись, увидели открытое окно: парень выпал на тротуар. Проверка установила, что ребята не находились в состоянии алкогольного опьянения. Но исследования продолжаются.

Что такое «сниффинг»?

Сниффинг – это форма токсикомании, при которой состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания паров химических соединений газа, который используют в бытовых приборах, а также летучих веществ. Эйфория наступает на короткое время – но здоровью вредит серьезно. Нередко сниффинг приводит к смерти.

Ребенка, который увлекся сниффингом, можно вычислить по следующим признакам (список привела «Наша Нива»):

•    повышенная температура верхней части тела и головы (от прилива крови), отекшее лицо;
•    раздражение слизистых верхних дыхательных путей (покраснение носа и вокруг носа);
•    вокруг губ, особенно в уголках рта, отмечается кайма раздражения кожи;
•    охриплость голоса;
•    слабость, тошнота и рвота;
•    отклонения в поведении: агрессия, обман. 

Фото обложки:  Evelyn Bencicova & Adam Csoka Keller.

 
 
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Следственный комитет предупредил о новом «наркотике» беларуских подростков – сниффинге. Рассказываем, что это значит и почему это крайне опасно. Почему это...
 
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