Как 50 млн превратились в 540 млн. Собрали реакцию людей на стоимость Евроигр

Источник материала: KYKY

Сегодня, 26 июня, СМИ узнали страшную тайну: министр финансов Максим Ермолович подсчитал, во сколько стране обходятся II Европейские игры. Арифметика такова: 540 миллионов рублей или почти 265 миллионов долларов. Об этом сообщает TUT.by.

Из бюджета на мероприятие ушло 266 миллионов рублей, остальные деньги – примерно 274 миллиона рублей – получили за счет поддержки спонсоров, от продажи билетов и кредитов банка. На вопрос о том, сколько Беларусь планирует все-таки заработать, Ермолович ответить не смог: это станет известно только по итогам Игр. Но министр выразил уверенность, что соревнования улучшат имидж нашей страны для иностранных инвесторов и «откроет» Беларусь.

Забавный факт: в 2016 году Александр Лукашенко уверял , что на Европейские игры потратят всего около 50 миллионов долларов, и рассчитывал на помощь европейцев. А это в 5,3 раза больше, чем потратили на данный момент. Разумеется, новость вызвала реакции пользователей сети. Вот, что пишут беларусы о колоссальных, как они считают, тратах властей:

и тут все заплакали. все логично. — справочная (@allo_govorite) 26 июня 2019 г.

Интересно, вошли ли в эту сумму условно бесплатные плакаты, брендированный транспорт и прочее, что предприятия делали типа бесплатно, а на самом деле за свой счет — Ivan Radziankou (@Veterrr) 26 июня 2019 г.

Министр финансов Максим Ермолович за последнюю неделю наговорил достаточно, чтобы получить к должности приставку 'бывший'. — Ivan Radziankou (@Veterrr) 26 июня 2019 г.

А после евро игр еще 3 июля ... — ♔ Брилл♔ (@crazy_sweet99) 26 июня 2019 г.

ппоблем в стане ноль: образование оучшее в мире, медицине Европа завидует, безработица нулевая итд Почему бы и не выкинутть260 млн. в пустоту — Aleksandr Fed (@slishcom) 26 июня 2019 г.

Всё для фронта - всё для яркой победы! — Лисёнок Лесик (@liszaebis) 26 июня 2019 г.

Нужно попросить и следующие игры у нас провести. Беларусь - страна багатая. — Просто Димон (@prosto__Dimon) 26 июня 2019 г.

Меркантильные людишки... Мы заработаем авторитет, мировое признание и в итоге мировое господство! Ухахахаха! — blackhard27 (@blackhard27) 26 июня 2019 г.

на подготовку евроигр ушло 540млн, но министр тут же уточнил, что из бюджета только 260

теперь понимаю, что без колхозных палаток на октябрьской никак нельзя было обойтись. дыры латать-то надо — анастасья бойко (@soboika) 26 июня 2019 г.

Лукашенко про II Европейские игры в 2016:



«Надо будет затратить на подготовку и проведение соревнований где-то под 50 млн долларов. Это слезы для страны».

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Министр финансов Беларуси в 2019:



Беларусь потратила на Европейские игры 540 миллионов рублей = 260 млн долларов. pic.twitter.com/svp28rrZVe — Maxim Pushkin (@mc_maxim) 26 июня 2019 г.

Вместо ожидаемых $50 миллионов Европейские игры обходятся в $270 миллионов. pic.twitter.com/hK5ooVjmEN — малоритский автоклуб (@SeptemberNow) 26 июня 2019 г.

Если все потраченные деньги на II Европейские игры (это 540 млн рублей) поделить на 9,5 млн жителей Беларуси, то получается, что каждый белорус мог бы получить по 56 рублей.



Что выбираете? Игры или 56 рублей? — Maxim Pushkin (@mc_maxim) 26 июня 2019 г.