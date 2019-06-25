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Как 50 млн превратились в 540 млн. Собрали реакцию людей на стоимость Евроигр
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 26 июня, СМИ узнали страшную тайну: министр финансов Максим Ермолович подсчитал, во сколько стране обходятся II Европейские игры. Арифметика такова: 540 миллионов рублей или почти 265 миллионов долларов. Об этом
Из бюджета на мероприятие ушло 266 миллионов рублей, остальные деньги – примерно 274 миллиона рублей – получили за счет поддержки спонсоров, от продажи билетов и кредитов банка. На вопрос о том, сколько Беларусь планирует все-таки заработать, Ермолович ответить не смог: это станет известно только по итогам Игр. Но министр выразил уверенность, что соревнования улучшат имидж нашей страны для иностранных инвесторов и «откроет» Беларусь.
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