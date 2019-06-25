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Как 50 млн превратились в 540 млн. Собрали реакцию людей на стоимость Евроигр

26.06.2019 14:59 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 26 июня, СМИ узнали страшную тайну: министр финансов Максим Ермолович подсчитал, во сколько стране обходятся II Европейские игры. Арифметика такова: 540 миллионов рублей или почти 265 миллионов долларов. Об этом сообщает TUT.by.

Из бюджета на мероприятие ушло 266 миллионов рублей, остальные деньги – примерно 274 миллиона рублей – получили за счет поддержки спонсоров, от продажи билетов и кредитов банка. На вопрос о том, сколько Беларусь планирует все-таки заработать, Ермолович ответить не смог: это станет известно только по итогам Игр. Но министр выразил уверенность, что соревнования улучшат имидж нашей страны для иностранных инвесторов и «откроет» Беларусь.

Забавный факт: в 2016 году Александр Лукашенко уверял, что на Европейские игры потратят всего около 50 миллионов долларов, и рассчитывал на помощь европейцев. А это в 5,3 раза больше, чем потратили на данный момент. Разумеется, новость вызвала реакции пользователей сети. Вот, что пишут беларусы о колоссальных, как они считают, тратах властей:

Читайте по теме: За что Европейские игры ненавидят волонтёры, минчане и все-все-все

 
Теги: Новости
 
 
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Сегодня, 26 июня, СМИ узнали страшную тайну: министр финансов Максим Ермолович подсчитал, во сколько стране обходятся II Европейские игры. Арифметика такова: 540...
 
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