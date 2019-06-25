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Спортсменов на Играх задарили презервативами: по два десятка каждому
Источник материала: KYKY>
Больше защиты: беларуский производитель презервативов Indigo подарил организаторам II Европейских игр свыше 100 тысяч презервативов. Об этом
Еще зимой прошлого года
Еще около 20 тысяч презервативов раздадут для болельщиков в фан-зонах. Это пройдет в рамках акции по профилактике ВИЧ. А пока предлагаем
Фото облокжи: @cecile_hoodie.
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Больше защиты: беларуский производитель презервативов Indigo подарил организаторам II Европейских игр свыше 100 тысяч презервативов. Об этом сообщает tribuna.com. Еще...
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