Спортсменов на Играх задарили презервативами: по два десятка каждому

Источник материала: KYKY

Больше защиты: беларуский производитель презервативов Indigo подарил организаторам II Европейских игр свыше 100 тысяч презервативов. Об этом сообщает tribuna.com.

Еще зимой прошлого года стало известно , что Indigo стал официальным партнером Игр и пообещал оказывать им поддержку. Представители бренда дали слово, что раздадут презервативы всем делегациям и участникам мероприятия. И не подвели. В соревнованиях участвуют около четырех тысяч спортсменов – каждый из них получит по 25 контрацептивов.

Еще около 20 тысяч презервативов раздадут для болельщиков в фан-зонах. Это пройдет в рамках акции по профилактике ВИЧ. А пока предлагаем вспомнить рекламный ролик от Indigo «Спорт – это секс», который также приурочили к Европейским играм:

Фото облокжи: @cecile_hoodie.