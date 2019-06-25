ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спортсменов на Играх задарили презервативами: по два десятка каждому

26.06.2019 14:21 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Больше защиты: беларуский производитель презервативов Indigo подарил организаторам II Европейских игр свыше 100 тысяч презервативов. Об этом сообщает tribuna.com.

Еще зимой прошлого года стало известно, что Indigo стал официальным партнером Игр и пообещал оказывать им поддержку. Представители бренда дали слово, что раздадут презервативы всем делегациям и участникам мероприятия. И не подвели. В соревнованиях участвуют около четырех тысяч спортсменов – каждый из них получит по 25 контрацептивов.

Еще около 20 тысяч презервативов раздадут для болельщиков в фан-зонах. Это пройдет в рамках акции по профилактике ВИЧ. А пока предлагаем вспомнить рекламный ролик от Indigo «Спорт – это секс», который также приурочили к Европейским играм:

Фото облокжи: @cecile_hoodie.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше защиты: беларуский производитель презервативов Indigo подарил организаторам II Европейских игр свыше 100 тысяч презервативов. Об этом сообщает tribuna.com. Еще...
 
Новости дня
Новости разные
 
Байдарочник Олег Юреня о бронзе: «Втройне приятно завоевывать медали дома»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика