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Стрелок Юрий Щербацевич выиграл серебро II Европейских игр

26.06.2019 15:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорус Юрий Щербачевич занял второе место на Европейских играх в стрельбе из трех положений из малокалиберной винтовки с расстояния 50 метров.

Щербацевич показал результат 460,9, лишь 0,7 балла уступив россиянину Сергею Каминскому.


Фото с сайта daylife.com

Третьим стал венгр Иштван Пени.

Это серебро стало первой для Беларуси медалью в соревнованиях по пулевой стрельбе.

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Белорус Юрий Щербачевич занял второе место на Европейских играх в стрельбе из трех положений из малокалиберной винтовки с расстояния 50 метров.
 
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