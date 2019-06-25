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Стрелок Юрий Щербацевич выиграл серебро II Европейских игр
Источник материала: Tut.by
Белорус Юрий Щербачевич занял второе место на Европейских играх в стрельбе из трех положений из малокалиберной винтовки с расстояния 50 метров.
Щербацевич показал результат 460,9, лишь 0,7 балла уступив россиянину Сергею Каминскому.
Третьим стал венгр Иштван Пени.
Это серебро стало первой для Беларуси медалью в соревнованиях по пулевой стрельбе.
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Белорус Юрий Щербачевич занял второе место на Европейских играх в стрельбе из трех положений из малокалиберной винтовки с расстояния 50 метров.
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