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«Я очень рада за них и поздравляю!». Как белорусы отреагировали на золото байдарочниц

26.06.2019 14:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Разделить радость успеха с нашими спортсменами болельщики могут сразу в трёх фан-зонах Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Худенко о золоте II Европейских игр: «Моя напарница начала за 100 метров кричать»

Центральная и самая посещаемая – у Дворца спорта. На связь со студией СТВ выходит Вадим Смоляк.   

«Я очень рада за них и поздравляю!». Как белорусы отреагировали на золото байдарочниц

Вадим Смоляк, СТВ:
Людей становится все больше и больше, и они начинают потихоньку зажигать. Эмоции фанатов после победы наших байдарочниц передать очень трудно, но мы попробуем.   

«Я очень рада за них и поздравляю!». Как белорусы отреагировали на золото байдарочниц

«Я очень рада за них и поздравляю!». Как белорусы отреагировали на золото байдарочниц

«Я очень рада за них и поздравляю!». Как белорусы отреагировали на золото байдарочниц

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Вадим Смоляк
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Разделить радость успеха с нашими спортсменами болельщики могут сразу в трёх фан-зонах Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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