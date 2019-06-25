«Я очень рада за них и поздравляю!». Как белорусы отреагировали на золото байдарочниц

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Разделить радость успеха с нашими спортсменами болельщики могут сразу в трёх фан-зонах Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Центральная и самая посещаемая – у Дворца спорта. На связь со студией СТВ выходит Вадим Смоляк.





Вадим Смоляк, СТВ:

Людей становится все больше и больше, и они начинают потихоньку зажигать. Эмоции фанатов после победы наших байдарочниц передать очень трудно, но мы попробуем.











