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«Я очень рада за них и поздравляю!». Как белорусы отреагировали на золото байдарочниц
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Разделить радость успеха с нашими спортсменами болельщики могут сразу в трёх фан-зонах Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Центральная и самая посещаемая – у Дворца спорта. На связь со студией СТВ выходит Вадим Смоляк.
Вадим Смоляк, СТВ:
Подробности – в
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Новости Беларуси. Разделить радость успеха с нашими спортсменами болельщики могут сразу в трёх фан-зонах Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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