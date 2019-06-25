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Под Минском пьяный бесправник сбил маму с ребёнком и скрылся

26.06.2019 14:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пьяный водитель-бесправник наехал на женщину с ребенком под Минском.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УГАИ УВД Минского облисполкома Сергея Чеботарева, происшествие случилось в д. Михановичи.  

Мужчина был за рулем автомобиля Ford. Он наехал на мать с 2-летней дочерью в коляске. Женщина шла в попутном направлении.  

Ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение. Женщина не пострадала.  

Водитель скрылся с места ДТП, однако спустя время мужчину задержали у него дома. В момент аварии водитель был пьян. Кроме того, он никогда не получал водительского удостоверения.  

В середине июня под Минском Renault насмерть сбил 20-летнюю велосипедистку (читать далее).  

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Новости Беларуси. Пьяный водитель-бесправник наехал на женщину с ребенком под Минском.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УГАИ УВД...
 
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