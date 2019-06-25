|
Под Минском пьяный бесправник сбил маму с ребёнком и скрылся
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пьяный водитель-бесправник наехал на женщину с ребенком под Минском.
Как
Мужчина был за рулем автомобиля Ford. Он наехал на мать с 2-летней дочерью в коляске. Женщина шла в попутном направлении.
Ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение. Женщина не пострадала.
Водитель скрылся с места ДТП, однако спустя время мужчину задержали у него дома. В момент аварии водитель был пьян. Кроме того, он никогда не получал водительского удостоверения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Пьяный водитель-бесправник наехал на женщину с ребенком под Минском. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УГАИ УВД...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)