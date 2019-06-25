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Тренер Литвинчук и Худенко о золоте на Европейских играх: «Наконец мы пришли к этой победе»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Шестой день континентального первенства уже принёс нашей сборной две медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего 26 июня разыгрывается 16 комплектов наград. Треть из них – под Заславлем.
Наши байдарочницы Марина Литвинчук и Ольга Худенко завоевали золото. Как признался тренер сборной, видя секунды девушек на тренировках, не верил глазам.
После церемонии награждения мы смогли пообщаться и с нашими чемпионками, и с их тренером.
Геннадий Галицкий, тренер женской сборной Беларуси по гребле на байдарках:
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Новости Беларуси. Шестой день континентального первенства уже принёс нашей сборной две медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего 26 июня...
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