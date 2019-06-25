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Байдарочник Олег Юреня о бронзе: «Втройне приятно завоевывать медали дома»

26.06.2019 14:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Копилку сборной Беларуси пополнил наш байдарочник Олег Юреня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Байдарочник Олег Юреня о бронзе: «Втройне приятно завоевывать медали дома»

Байдарочник Олег Юреня о бронзе: «Втройне приятно завоевывать медали дома»

На дистанции 1000 метров белорус стал третьим. Кроме того, он 26 июня первым из белорусской сборной вступил в борьбу за медали и этим успехом задал хороший тон. Олег поделился своими впечатлениями от старта.  

Байдарочник Олег Юреня о бронзе: «Втройне приятно завоевывать медали дома»

Олег Юреня, бронзовый призер II Европейских игр по гребле на байдарках:
После заезда я сам был счастлив, что у меня есть медаль, бронзовая медаль. И то, что я завоевал ее дома для своих родных, для трибун, для всех болельщиков, мне втройне приятно завоевывать медали дома, хотя вдвойне ответственней. Но, стоя на пьедестале, чувствуешь – недоработал где-то. Есть остаточек, когда ты смотришь, что чей-то гимн играет, а не белорусский.  

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Новости Беларуси. Копилку сборной Беларуси пополнил наш байдарочник Олег Юреня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  На дистанции 1000 метров белорус...
 
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