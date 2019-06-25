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Байдарочник Олег Юреня о бронзе: «Втройне приятно завоевывать медали дома»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Копилку сборной Беларуси пополнил наш байдарочник Олег Юреня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На дистанции 1000 метров белорус стал третьим. Кроме того, он 26 июня первым из белорусской сборной вступил в борьбу за медали и этим успехом задал хороший тон. Олег поделился своими впечатлениями от старта.
Олег Юреня, бронзовый призер II Европейских игр по гребле на байдарках:
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Новости Беларуси. Копилку сборной Беларуси пополнил наш байдарочник Олег Юреня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На дистанции 1000 метров белорус...
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