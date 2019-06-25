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Праздничный салют 3 июля в Минске начнется после 22.00
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Праздничный салют 3 июля состоится в Минске после 22.00. Эту информацию
Салют прогремит традиционно из шести точек: за стелой «Минск – город-герой», недалеко от населенных пунктов Новинки и Зацень, на территории бывшего аэропорта Минск-1, на пустыре Чижовского кладбища и в военном городке Уручье.
Сергей Иванов рассказал, что салют начнется в момент окончания парада войск Минского гарнизона. Известно, что парад пройдет с 21:00 до 22:10, поэтому салют стоит ожидать с 22:00.
В областях и Брестской крепости праздничный салют начнется в 23:00.
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Новости Беларуси. Праздничный салют 3 июля состоится в Минске после 22.00. Эту информацию сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника штаба - первого заместителя военного...
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