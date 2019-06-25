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Ольга Худенко о золоте II Европейских игр: «Моя напарница начала за 100 метров кричать»

26.06.2019 13:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На гребном канале в Заславле уже разыграны медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Ольга Худенко о золоте II Европейских игр: «Моя напарница начала за 100 метров кричать»

26 июня байдарочники и каноисты сражались за 5 комплектов наград. Самая счастливая новость – золото у наших байдарочниц Марины Литвинчук и Ольги Худенко.   

Тренер Литвинчук и Худенко о золоте на Европейских играх: «Наконец мы пришли к этой победе»

Ольга Худенко о золоте II Европейских игр: «Моя напарница начала за 100 метров кричать»

Ольга Худенко о золоте II Европейских игр: «Моя напарница начала за 100 метров кричать»

Наши девушки при невероятной поддержке трибун дома выиграли очень уверенно. Ещё до финиша Ольга Худенко позволила себе засмеяться – таким большим было преимущество нашего экипажа. Конечно, такого результата мы все очень ждали.   

Ольга Худенко о золоте II Европейских игр: «Моя напарница начала за 100 метров кричать»

Ольга Худенко, чемпионка II Европейских игр по гребле на байдарках:   
Моя напарница начала за 100 метров кричать «Едь ровно!», а я все еще добавляла. А потом я посмотрела, что да, можно уже и покричать. Но вообще я предпочитаю, вот, сошли с пьедестала, сняли медали, забыли и работаем дальше. У нас серьезные задачи. Завтра еще 3 финала.  

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Люди в материале: Ольга Худенко, Марина Литвинчук
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. На гребном канале в Заславле уже разыграны медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   
 
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