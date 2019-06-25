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Ольга Худенко о золоте II Европейских игр: «Моя напарница начала за 100 метров кричать»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На гребном канале в Заславле уже разыграны медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
26 июня байдарочники и каноисты сражались за 5 комплектов наград. Самая счастливая новость – золото у наших байдарочниц Марины Литвинчук и Ольги Худенко.
Наши девушки при невероятной поддержке трибун дома выиграли очень уверенно. Ещё до финиша Ольга Худенко позволила себе засмеяться – таким большим было преимущество нашего экипажа. Конечно, такого результата мы все очень ждали.
Ольга Худенко, чемпионка II Европейских игр по гребле на байдарках:
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Новости Беларуси. На гребном канале в Заславле уже разыграны медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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