По стопам Жаклин Кеннеди. На что Меган Маркл тратит деньги британцев

Несмотря на то, что после рождения сына Меган Маркл позволила себе небольшой декретный отпуск и отошла от дел, это не уменьшило интереса журналистов к ее персоне. Имя герцогини Сассекской постоянно мелькало в прессе по поводу и без. Даже во время визита Дональда Трампа в Великобританию все обсуждали не президента США, а его неосторожное высказывание в адрес супруги принца Гарри. Глава государства якобы назвал Меган «злобной», узнав, что на выборах она была негативно настроена по отношению к нему и поддерживала Хиллари Клинтон. Кстати, сама герцогиня так и не встретилась с Трампом, в отличие от своих родственников и даже мужа. Что тут же натолкнуло всех на мысль, что Маркл сознательно избежала личного знакомства с политиком. Только эта история стихла, как тут же появилась другая. Теперь весь Туманный Альбион взбудоражен новостью о том, во сколько королевской чете обошелся ремонт коттеджа Фрогмор-хаус. £2,4 миллиона — сумма нешуточная, а главное, что она абсолютно точно закрепит за герцогиней Сассекской прозвище «транжиры», которое досталось ей буквально с первых дней замужества. На что Меган Маркл уже успела потратить внушительные суммы внезапно появившихся у нее денег, рассказывает "АиФ".

Первоначально Меган и Гарри жили по соседству с Уильямом, Кейт и другими родственниками на территории Кенсингтонского дворца, однако потом решили перебраться в Винздор, где свои двери для них открыл обновленный коттедж Фрогмор-хаус. Для того чтобы привести его в порядок, первоначально требовалась сумма чуть больше одного миллиона фунтов стерлингов, однако, когда британцы смогли наконец-то познакомиться с официальным отчетом о потраченных средствах, выяснилось, что ремонт обошелся практически в два раза дороже. А именно £2,4 миллиона! Вряд ли эта цифра обрадовала налогоплательщиков страны, чьи деньги покрыли внушительную статью расходов. Что же было сделано на несколько миллионов фунтов стерлингов? Во-первых, масштабные реставрационные работы и замена обветшавших коммуникаций, также из пяти отдельных домов сделали один, как это было в первоначальном варианте, когда Фрогмор-хаус только построили. А вот от специального помещения для обожаемой герцогиней йоги пришлось отказаться. И, пожалуй, это правильное решение, в противном случае у недоброжелателей появился бы очередной предлог для сплетен и осуждений Меган. Кстати, в настоящий момент окончена только внутренняя отделка коттеджа, а внешняя, включая ландшафтный дизайн, еще только предстоит, а это значит, что сумма в £2,4 миллиона станет больше, и налогоплательщикам Великобритании придется раскошелиться еще раз.