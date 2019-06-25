По стопам Жаклин Кеннеди. На что Меган Маркл тратит деньги британцев

Источник материала: Аргументы и факты

Несмотря на то, что после рождения сына Меган Маркл позволила себе небольшой декретный отпуск и отошла от дел, это не уменьшило интереса журналистов к ее персоне. Имя герцогини Сассекской постоянно мелькало в прессе по поводу и без. Даже во время визита Дональда Трампа в Великобританию все обсуждали не президента США, а его неосторожное высказывание в адрес супруги принца Гарри. Глава государства якобы назвал Меган «злобной», узнав, что на выборах она была негативно настроена по отношению к нему и поддерживала Хиллари Клинтон. Кстати, сама герцогиня так и не встретилась с Трампом, в отличие от своих родственников и даже мужа. Что тут же натолкнуло всех на мысль, что Маркл сознательно избежала личного знакомства с политиком. Только эта история стихла, как тут же появилась другая. Теперь весь Туманный Альбион взбудоражен новостью о том, во сколько королевской чете обошелся ремонт коттеджа Фрогмор-хаус. £2,4 миллиона — сумма нешуточная, а главное, что она абсолютно точно закрепит за герцогиней Сассекской прозвище «транжиры», которое досталось ей буквально с первых дней замужества. На что Меган Маркл уже успела потратить внушительные суммы внезапно появившихся у нее денег, рассказывает "АиФ".

Ремонт дома за £2,4 миллиона

Первоначально Меган и Гарри жили по соседству с Уильямом, Кейт и другими родственниками на территории Кенсингтонского дворца, однако потом решили перебраться в Винздор, где свои двери для них открыл обновленный коттедж Фрогмор-хаус. Для того чтобы привести его в порядок, первоначально требовалась сумма чуть больше одного миллиона фунтов стерлингов, однако, когда британцы смогли наконец-то познакомиться с официальным отчетом о потраченных средствах, выяснилось, что ремонт обошелся практически в два раза дороже. А именно £2,4 миллиона! Вряд ли эта цифра обрадовала налогоплательщиков страны, чьи деньги покрыли внушительную статью расходов. Что же было сделано на несколько миллионов фунтов стерлингов? Во-первых, масштабные реставрационные работы и замена обветшавших коммуникаций, также из пяти отдельных домов сделали один, как это было в первоначальном варианте, когда Фрогмор-хаус только построили. А вот от специального помещения для обожаемой герцогиней йоги пришлось отказаться. И, пожалуй, это правильное решение, в противном случае у недоброжелателей появился бы очередной предлог для сплетен и осуждений Меган. Кстати, в настоящий момент окончена только внутренняя отделка коттеджа, а внешняя, включая ландшафтный дизайн, еще только предстоит, а это значит, что сумма в £2,4 миллиона станет больше, и налогоплательщикам Великобритании придется раскошелиться еще раз.

We're at Frogmore House Garden tomorrow and we're very excited! Tickets available on the door! More info here >> https://t.co/sGia62zQnd pic.twitter.com/b8ejI1vFEt — National Garden Scheme (@NGSOpenGardens) 5 июня 2017 г.

Тысячи долларов на наряды

До замужества американская актриса Меган Маркл могла позволить себе появиться на публике в экстремальных мини, откровенных декольте, одежде из масмаркета или даже рванных джинсах, как это было в 2017 году на Invictus Games. Тогда она предпочла бренд MOTHER, чем основательно подняла его продажи, ведь на свете есть немало женщин, мечтающих быть похожими на Меган... хотя бы джинсами. Но сегодня одежда по демократичным ценам в гардеробе герцогини — большая редкость. На смену недорогим брендам пришли Prada, Oscar de la Renta, Dior, Chanel и другие модные дома. Британцам только остается нервно подсчитывать, сколько денег жена принца Гарри тратит на гардероб. Например, на скачках Royal Ascot она была в платье Givenchy стоимостью почти 6 тыс. долларов, а на свадьбе кузины мужа в Oscar de la Renta, которое также обошлось королевской особе в 6 тыс. долларов, и это не считая обуви, сумочки и украшений. Во время тура по странам Океании на наряды Меган ушло в общей сложности практически 240 тыс. долларов! Кейт Миддлтон в этом отношении не такая транжира. Герцогиня Кембриджская не брезгует Zara или Marks & Spencer и вполне может дважды появиться в одном и том же наряде. А в гардеробе королевы Елизаветы II и вовсе есть шуба, которую она периодически надевает (правда, не на официальные мероприятия) с середины прошлого века! В общем, Меган точно есть над чем подумать, ведь по данным СМИ герцогиня Сассекская в год тратит на одежду около £1 млн.

Бэби-шауэр с размахом

Меган американка до мозга костей, и вполне естественно, что она не могла отказать себе в проведении бэби-шауэра перед рождением первенца в окружении близких людей. Но привезти всех подруг в Англию, видимо, было слишком сложной задачей, поэтому Маркл отправилась в Нью-Йорк, где провела 5 насыщенных дней. По сообщениям зарубежных СМИ, которые, естественно, не могли оставить без внимания вылазку герцогини, на праздник ушло примерно полмиллиона долларов! Для тех, кто смутно представляет, каким образом всего за несколько дней можно потратить такую огромную сумму денег, газета Daily Mail расписала все расходы. $250 тыс. стоил перелет в обе стороны на частном самолете. В $75 тыс. обошлась одна ночь в пентхаусе пятизвёздочного отеля в центре Нью-Йорка, где и проходил бэби-шауэр. Кроме того, сюда стоит добавить счета из ресторанов, и вряд ли стоит объяснять, что Маркл выбирала самые лучшие места в городе, плюс оплату охраны и самой вечеринки. Но, если верить слухам, денежные расходы легли не только на плечи Меган, но и ее известных подруг — Амаль Клуни и Серены Уильямс. Так что добропорядочные английские налогоплательщики могут спать спокойно, хотя если учесть расходы на перелет, который герцогиня точно не оплачивала из собственного кармана, кошмары им все же будут сниться.