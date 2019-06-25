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Объявлен оранжевый уровень опасности: завтра Беларусь накроют грозы и сильные ливни
Источник материала: БДГ
Грозы, местами сильные ливни и на юго-востоке град ожидаются 27 июня.
«Утром и днем во многих районах республики – усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске ночью и утром 27 июня ожидается гроза. Утром и днем усиление ветра порывами до 15-20 м/с», -
Температура ожидается ночью +16..+22°С, днем от +21°С по северо-западу до +29°С по югу страны.
28 и 29 июня похолодает.
В пятницу местами, преимущественно по востоку, пройдут кратковременные дожди. Ветер во многих районах будет сильный порывистый. Ночью ожидается +8.. +15°С, днем +13.. +23°С.
В субботу осадков не ожидается, ветер местами будет сильный порывистый. Температура ночью +7.. +13°С, днем от +16°С по северо-востоку до +23°С по юго-западу.
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Грозы, местами сильные ливни и на юго-востоке град ожидаются 27 июня.
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