Беларусь подтверждает намерение закупить звено российских истребителей Су-30СМ

Источник материала: Интерфакс

Беларусь по-прежнему намерена купить у России звено истребителей Су-30СМ, но конкретных сроков нет.

"Договор (на поставку Су30-СМ - ИФ) заключен, он действует. Я знаю, что эти четыре самолета находятся на стапелях, в высокой степени готовности к выпуску, поэтому если главой государства будет принято решение, они будут закуплены в установленном порядке", - заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков журналистам в среду в Минске.

Министр отметил, что конкретных сроков поставки нет.

"Договор на отлагательных условиях, с наличием финансирования. Как только по финансированию будет принято решение, они (истребители - ИФ) будут закуплены", - сказал Равков.

Летом 2017 года в белорусском военном ведомстве сообщили, что Беларусь закупит у России партию истребителей Су-30СМ в целях обновления парка боевых летательных аппаратов - заключен контракт. Всего, информировали в министерстве, планируется приобрести 12 самолетов. При этом там не указали цену контракта.

В начале 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году первую партию Су-30СМ готовятся принять вооруженные силы Беларуси.

Истребители Су-30СМ поколения "4+" разработаны компанией "Сухой", серийно производятся на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут".

Самолет оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.