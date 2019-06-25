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Скидки до 59% будут действовать в магазинах Минска 3 июля

26.06.2019 14:36 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Минские магазины предложат товары со скидкой до 59% 3 июля, сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

ОАО "ЦУМ Минск" с 29.06 по 03.07 ветеранам ВОВ и приравненным к ним лицам предоставляет скидку 20% на непродовольственные товары, 10% - на продовольственные, 20%- в баре "Кафе" и "Ресторан-бистро" от стоимости заказа; в июле предоставляет скидку до 50% на ряд моделей коллекций летней одежды, обуви, трикотажа и головных уборов; до 40% на верхний трикотаж коллекций "Весна-Лето 2019"; 30% на весь ассортимент "Sisters" и  "Botti" и др.

УП "Универмаг "Беларусь" 2 и 3 июля проводит акцию "Незалежныя знiжкi" с предоставлением скидки 28% на непродовольственные товары с розничной ценой свыше 3 рублей и 5% на продовольственные товары с розничной ценой свыше 1 рубля. Также в июле предусмотрены скидки 50% на детскую одежду ОАО "БШФ "Надзея", отдельные модели женской одежды ЗАО "Калинка"; 40% на отдельные модели женских швейных изделий УП "Скарлетт", ООО "ИнгузСтиль", 30% на отдельные модели женских швейных изделий ООО "Голдстайл", ОАО "Центр Моды", детских швейных изделий ООО "Дилма плюс" и др. Кроме того, при продаже косметических товаров ТМ "Маркелл", СП "Стилмарк" на сумму 15 рублей – покупателям предоставляется подарок.

ТКУП "Блискавица": 3 и 5 июля скидка 15% всем покупателям на все непродовольственные товары стоимостью свыше 50 коп.; с 1 по 14 июля - совместные мероприятия с отечественными производителями товаров ООО "МедеяСтиль", ОАО "Гродненская обувная фабрика "Неман", ООО "Мета", ОАО "Галантэя" и др. с предоставлением скидок до 20%; расширенная продажа эмалированной посуды со скидкой 20%.

ЗАО "Фирменный обувной магазин "Луч" предоставляет скидку 20-25% на мужскую и женскую обувь; 25% на всю детскую обувь; 25-40% на чулочно-носочные и трикотажные товары; 25-30% на парфюмерно-косметические, перчаточные и кожгалантерейные товары.

ЗАО "Дом торговли Рамонак" каждый понедельник и четверг всем покупателям предоставляется скидка 10% при покупке товара стоимостью свыше 1 рубля. Также совместно с товаропроизводителями предоставляется скидка до 40% на отдельные модели ЗАО "Калинка", до 50% на отдельные модели ОАО "Коминтерн", до 35% на трикотажные изделия ЧП "Ромгиль-Текс" и др.

ТЗАО "Пальмира": с 1 по 25 июля скидка 15% на весь ассортимент светильников и ковров, на посуду стеклянную и фарфоровую; с 1 по 31 июля скидка 15% на весь ассортимент часов и будильников, обоев отечественных производителей, картин и репродукций и др.

ЗАО "СДЕЛАЙ САМ": скидка от 10 до 25% на отдельный ассортимент товаров; снижение торговой надбавки на обшивку двухстороннюю, светильники, щиты мебельные, листы кровельные и др.

ООО "ПРОСТОРИТЕЙЛ" (гипермаркеты Простор") с 25 июня по 1 июля скидка до 50% на отдельный ассортимент товаров, скидка 40% на весь чай "TESS" и весь кофе "Жокей", а также накопление 25% на всю готовую кулинарию собственного производства (кроме салат-бара) в рамках действующей программы лояльности "Впрок"; с 02 по 08 июля предоставляет скидку до50% на отдельный ассортимент товаров, 30% на конфеты весовые ТМ ROSHEN, накопление 25% на мясо к/в и к/з в рамках действующей программы лояльности "Впрок".

ЗАО "Сантехоборудование" 3 июля предоставляет скидку 30% на все товары (кроме акционных и уцененных товаров).

ООО "ОМА" в июле предложит покупателям скидки до 59% на отдельный ассортимент товаров.

Сетевые магазины "Электросила", "5 элемент", "ОМА" и др. реализуют товары по специальным ценам и в рассрочку.

В проведении предпраздничных мероприятий задействованы отечественные предприятия промышленности различной ведомственной подчиненности.

В фирменной торговой сети проходят акции с предоставлением скидок: ОАО "Минский механический завод им.С.И.Вавилова УКХ "БелОМО" - с 01 по 08 июля в фирменном магазине "Эликон" скидка 10% на отдельный ассортимент товаров; ООО "Марко-Сервис" - с 01 по 31 июля проходит акция "Марко для двоих": каждому покупателю при единовременной покупке двух пар обуви предоставляется скидка 50% от цены товара с наименьшей стоимостью в чеке; при покупке "уютной обуви" (отдельные модели) скидка 50% от розничной цены; акция "Ликвидация" - скидка до 70% на ограниченный ассортимент обуви коллекций прошлых лет; ОАО "8 Марта" - 3 июля предоставляется скидка 40% на весь ассортимент трикотажных изделий, кроме коллекций прошлых лет выпуска; весь июль скидка 50% на весь ассортимент трикотажных изделий прошлых лет выпуска (артикул 6С и 7С); ОАО "БПХО" - в июле скидка до 30% на определенный ассортимент постельного белья.

С 1 по 30 июня ЗАО "Атлант" в фирменной торговой сети предлагает "Рассрочку без переплат" с возможностью погашения рассрочки до 20 месяцев.

Также, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню независимости, будут работать ярмарки. Основная праздничная торговля развернется на общегородской площадке у Дворца спорта 3 июля с 10.00 до 24.00 часов.

"В работе ярмарки примут участие порядка 50 субъектов хозяйствования, протяженность ярмарочных рядов составит более 250 м. Сделан акцент на реализацию блюд, максимально приготовленных на виду у покупателей с использованием грилей, барбекюшниц, фритюрниц, казанов, мангалов. Покупателям предложат гриль-продукцию (колбаски, шашлык, ребрышки, крылья куриные), драники, хот-доги, лаваши и блины с различными начинками и соусами, гамбургеры, картофель – фри, картофельные дольки, мороженое, квас, прохладительные напитки, кондитерские изделия", - рассказали в организации. 

Торговля развернется также во всех административных районах, на площадках, где запланированы районные праздники, в парках и скверах. 

Заводской район Площадка возле ГКСУ "Чижовка-Арена", ул. Ташкентская, 19
Ленинский район площадка в Лошицком усадебно-парковом комплексе по ул. Маяковского
Площадка возле кинотеатра "Салют", пр. Рокоссовского, 150
Московский район парк имени Михаила Павлова по пр. Любимова
Октябрьский район Парк Курасовщина и горнолыжный центр "Солнечная долина" по ул. Корженевского
ул. Барамзиной, 10а, Сокол
 Партизанский район Центральный детский парк им М. Горького, ул. Фрунзе, 2
Ул. Столетова,1
Первомайский район Парк культуры и отдыха имени Челюскинцев, пр. Независимости
Советский район Комаровский сквер, ул. В. Хоружей, 4
Фрунзенский район Парк имени Уго Чавеса, ул. Казимировская
Парк 60-летия Октября, ул. Матусевича, 20
Центральный район Набережная Троицкого предместья (ремесленники), сквер Янки Купалы
 
Теги: Минск
 
 
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Минские магазины предложат товары со скидкой до 59% 3 июля, сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
 
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