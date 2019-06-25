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Глава Минобороны считает, что уклонение от службы в армии и госслужба несовместимы

26.06.2019 14:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министр обороны Беларуси Андрей Равков сомневается, что уклонисты могут работать на госслужбе в интересах государства.

"Определенной новацией является закрепление ограничения на прием на государственную службу, службу в силовой блок страны граждан, которые не прошли военную службу по призыву, не имея на это законных оснований", - сказал Равков, представляя законопроект "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства" в среду в Минске.

Министр отметил, что это ограничение имеет конкретную целевую группу воздействия - "недобросовестные граждане республики, которые сознательно и умышленно избегают исполнения конституционной обязанности по защите Отечества".

"В сухом остатке остаются призывники, которые скрываются за границей или в республике, принимают все меры, чтобы не получить повестки военных комиссариатов. Они приходят в военкомат только когда им исполняется 27 лет, получают военный билет и идут работать куда им хочется. Приблизительно это 4 тыс. человек на каждый призыв. Мы полагаем, что такие действия граждан несовместимы с занятием государственных должностей. Как они могут работать в интересах государства, когда умышленно не исполнили воинский долг в интересах этого же государства", - подчеркнул глава Минобороны.

В среду в Минске нижняя палата парламента рассматривает в первом чтении проект закона "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства".

В частности, документом предлагается сократить число отсрочек для призывников до одной; запретить прием на госслужбу, в органы внутренних дел, МЧС, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля не служивших в армии; ограничить уклонистам от службы выезд за границу.

Ранее член комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Игорь Мартынов заявил, что в Беларуси не будут увольнять госчиновников, не отслуживших в армии. "Кто сейчас находится на госслужбе и не служил в армии, на тех распространяться не будет (новый закон, ограничивающий прием на госслужбу не прошедших армию - ИФ)", - сказал Мартынов журналистам.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр обороны Беларуси Андрей Равков сомневается, что уклонисты могут работать на госслужбе в интересах государства.
 
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