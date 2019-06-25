ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

А так можно было? Напольная плитка на стене: примеры стильных кухонь и санузлов

26.06.2019 15:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Плиточники шутят, что на стены можно клеить все, что угодно, лишь бы оно не рухнуло. А соблазн-то действительно есть. Например, выложить фартук на кухне или стены в ванной из напольной плитки. При соблюдении технологии, это вполне реально. Лучшие примеры, как это будет смотреться, — в подборке REALTY.TUT.BY.

Кухня

Плитка с геометрическим рисунком, которая в основном используется в качестве напольной (на фото ниже) отлично будет смотреться и в качестве фартука на кухне.


Фото: s011.radikal.ru

 


Фото: s011.radikal.ru

Фото: kvartblog.ru

Фото:hips.hearstapps.com

Фото: archiproducts.com

Фото:i.pinimg.com

Фото: i.pinimg.com

Фото: santa-keramika.ru

Фото: i.pinimg.com

Фото: i.pinimg.com

А также хорошо будет смотреться и на кухонном острове.


Фото: i.pinimg.com

Фото: i.pinimg.com

А вот как смотрится на кухонной стене напольная плитка с имитацией структуры дерева. Она же, заметьте, повторяет цвет напольного покрытия в гостиной.


Фото: gm-interior.ru

Фото: gm-interior.ru

Санузел


Фото: elnikova.com

Фото: aideaforhomedeco.site

Фото: pinterest.com

Фото: modernplace.ru

Фото:modernplace.ru

Фото: santa-keramika.ru

И даже часть лестницы


Фото: i.pinimg.com
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Ha Hyundai - за победой. В Бресте поздравили абсолютного чемпиона Беларуси по велоспорту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика