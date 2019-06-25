|
А так можно было? Напольная плитка на стене: примеры стильных кухонь и санузлов
Источник материала: Tut.by
Плиточники шутят, что на стены можно клеить все, что угодно, лишь бы оно не рухнуло. А соблазн-то действительно есть. Например, выложить фартук на кухне или стены в ванной из напольной плитки. При соблюдении технологии, это вполне реально. Лучшие примеры, как это будет смотреться, — в подборке REALTY.TUT.BY.
Кухня
Плитка с геометрическим рисунком, которая в основном используется в качестве напольной (на фото ниже) отлично будет смотреться и в качестве фартука на кухне.
А также хорошо будет смотреться и на кухонном острове.
А вот как смотрится на кухонной стене напольная плитка с имитацией структуры дерева. Она же, заметьте, повторяет цвет напольного покрытия в гостиной.
Санузел
И даже часть лестницы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Собрали лучшие примеры для вашего вдохновения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)