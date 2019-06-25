А так можно было? Напольная плитка на стене: примеры стильных кухонь и санузлов

Источник материала: Tut.by

Плиточники шутят, что на стены можно клеить все, что угодно, лишь бы оно не рухнуло. А соблазн-то действительно есть. Например, выложить фартук на кухне или стены в ванной из напольной плитки. При соблюдении технологии, это вполне реально. Лучшие примеры, как это будет смотреться, — в подборке REALTY.TUT.BY.

Кухня

Плитка с геометрическим рисунком, которая в основном используется в качестве напольной (на фото ниже) отлично будет смотреться и в качестве фартука на кухне.



Фото: s011.radikal.ru



Фото: s011.radikal.ru



Фото: kvartblog.ru



Фото:hips.hearstapps.com



Фото: archiproducts.com



Фото:i.pinimg.com



Фото: i.pinimg.com



Фото: santa-keramika.ru



Фото: i.pinimg.com



Фото: i.pinimg.com

А также хорошо будет смотреться и на кухонном острове.



Фото: i.pinimg.com



Фото: i.pinimg.com

А вот как смотрится на кухонной стене напольная плитка с имитацией структуры дерева. Она же, заметьте, повторяет цвет напольного покрытия в гостиной.



Фото: gm-interior.ru



Фото: gm-interior.ru

Санузел



Фото: elnikova.com



Фото: aideaforhomedeco.site



Фото: pinterest.com



Фото: modernplace.ru



Фото:modernplace.ru



Фото: santa-keramika.ru

И даже часть лестницы



Фото: i.pinimg.com