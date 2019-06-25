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В Пинске на открытии магазина «Санта» будут бесплатно угощать мороженым

26.06.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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  В Пинске 28 июня в 14 часов откроется магазин «Санта» в новом для города формате. Супермаркет на улице Зои Космодемьянской, 49, предложит повышенный выбор свежих товаров, море норвежской рыбы и свежую выпечку со своей пекарни. Первым посетителям раздадут мороженое, а детям – еще и воздушные шары.

  Магазин выполнен в новом европейском концепте. Многие жители уже заметили фасад небесного цвета и белую вывеску, но наибольшие перемены произошли внутри. Торговый зал площадью 210 «квадратов» получил широкие проходы и простую навигацию. Посетителям подготовили светлый интерьер в скандинавском стиле, а в оформлении использовали дерево и натуральные цвета.

  В магазине представят около 3500 наименований товаров. В частности, в нем будет рыбный «островок» с норвежскими морепродуктами, который обещают оперативно наполнять новинками. Из интересного – собственная пекарня, где будет печь хлеб и сладкую сдобу. Большое место отвели под зону с фруктами и овощами. Многие товары будут доступны по акциям.

  Открытие будет праздничным. Покупатели получат бесплатное мороженое, а детям раздадут воздушные шары. Веселить местных жителей будут аниматоры в костюме белого медведя и панды

  Магазин «Санта» откроется 28 июня в 14 часов на улице Зои Космодемьянской, 49.

 
 
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  В Пинске 28 июня в 14 часов откроется магазин «Санта» в новом для города формате. Супермаркет на улице Зои Космодемьянской, 49, предложит повышенный выбор свежих...
 
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