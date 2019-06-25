Россия увязывает выделение Беларуси государственного кредита на $630 млн с интеграционными процессами, заявил министр финансов Максим Ермолович.





"Министр финансов Силуанов (глава Минфина РФ Антон Силуанов - ИФ) неоднократно говорил, что когда мы выйдем на какую-то общую картину по механизмам и инструментам интеграции, тогда будем решать вопросы кредитного взаимодействия в более широком формате, не только в рамках этого кредита, но в целом по всему графику платежей в пользу правительства РФ", - сказал Ермолович журналистам в среду в Минске.





interfax.by Он отметил, что в Минске понимали, что вопросы кредитного сотрудничества Беларуси и России увязаны с большой повесткой двусторонних отношений. "Мы готовились заместить этот российский кредит иными источниками, эта работа проводилась, уже начиная с прошлого года", - цитирует главу Минфина





Глава Минфина напомнил, что в апреле Беларусь вышла на подписание рамочного соглашения с Госбанком развития Китая и пересмотрела свои планы выхода на внутренний рынок облигаций номинированным в иностранной валюте.





"Были произведены дополнительные выпуски облигаций Минфина в иностранной валюте, собран объем средств, который превышает годовой план привлечения ресурсов на внутреннем рынке: $500 млн привлечено при плане $370 млн", - продолжил Ермолович.





"Поэтому то, что касается $630 млн, на сегодня понятно, что в пределах той подготовительной работы, которую мы провели с начала года, мы этот объем фактически перекрываем", подытожил министр.









Напомним, 20 июня Ермолович сказал, что правительство Беларуси до конца текущего года привлечёт от Банка развития Китая суверенный кредит на 3,5 млрд юаней (более $500 млн).





"По итогам переговоров мы выйдем на подписание кредитного соглашения, планируем до конца этого года привлечь 3,5 млрд юаней, что в эквиваленте составляет более $500 млн", - уточнил министр.





Ранее также сообщалось, в апреле 2019 года правительство РФ согласовало выделение Беларуси госкредита на $600 млн для рефинансирования текущей внешней задолженности Минска по ранее привлеченным в РФ госкредитам.





В мае Ермолович заявил агентству "Интерфакс-Запад", что ситуация с госкредитом РФ остаётся неопределенной и в качестве альтернативы российскому госкредиту Беларусь договорилась о привлечении госкредита на сопоставимую сумму от Банка развития Китая.





словам Ермоловича, планирует направить его на погашение обязательств в 2020-2021 годах. В случае же получения российского госкредита на $630 млн Беларусь, поЕрмоловича, планирует направить его на погашение обязательств в 2020-2021 годах.

"Если разрешится комплекс вопросов кредитно-инвестиционного сотрудничества и интеграционного взаимодействия (с Россией - ИФ), тогда эти $630 млн мы привлечем для погашения своих обязательств в 2020-2021 годах, то есть кредит - это дополнительный источник не текущего года, а источник нашей долговой политики уже на более долгосрочную перспективу", - сказал Ермолович.

В случае получения российского кредита, он будет зачислен в ЗВР и использован для равномерного исполнения долговых обязательств Беларуси.



Ранее сообщалось, что Минфин Беларуси оценивает ежегодную потребность в привлечении внешнего финансирования в 2020-2021 годах на уровне $1 млрд. В целом по данным ведомства, долговые выплаты Беларуси составят в 2019 году $3,5 млрд, в 2020 году - $3,9 млрд, в 2021 году - $3,7 млрд.



Внешний госудолг Беларуси на 1 мая 2019 года составляет $16,7 млрд.