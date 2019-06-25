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Грязная нефть из России отправила в нокаут транспортную отрасль Беларуси

26.06.2019 14:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Потоки загрязненной нефти из России обвалили показатели белорусского транспорта.

Грязная нефть из России отправила в нокаут транспортную отрасль Беларуси
С финансами у наших транспортников тоже далеко не все ладно. По итогам 5 месяцев 2019 года грузооборот всех видов транспорта сократился на 7,1%. Жесткое падение грузооборота отмечалось в мае – минус 22,3% к маю 2018-го и минус 13% к апрелю 2019-го, пишет banki24.by

Основная причина ухудшения показателей транспортной системы – поставки загрязненной нефти по нефтепроводу «Дружба», которые закупорили транзитные ветки на соседние страны Европы. Причем заблокированным оказался и экспорт белорусской нефти, добываемой в Гомельской области. 

Главные потери в 2019 году понес трубопроводный транспорт. Грузооборот этого вида транспорта за январь-май упал на 12,9%, а отдельно за май – аж на 46%. В существенный минус залез и железнодорожный транспорт. Грузооборот «железки» сократился за 5 месяцев на 5,9%, за май – на 10,2%. 

Вместе трубопроводный и железнодорожный транспорт обеспечили 78,5% всего грузооборота Беларуси. Это и определило общую печальную картину в 2019 году. Объем погрузки грузов на железнодорожном транспорте за 5 месяцев сократился на 3,7%, за май – на 2,7%. Основные потери «железка» получила на погрузках нефти и нефтепродуктов – минус 18,8% за январь-май и минус 26,5% за май в отдельности. 

В финансовом отношении организации транспорта также отнюдь не блистали. За 4 месяца 2019 года выручка от реализации выросла на 5,9%. Причем потребительская инфляция за тот же период составила 5,8%, а дефлятор ВВП – 5,7%. Это значит, что в реальном выражении рост выручки был близок к нулю. 


В январе-апреле 2019 года себестоимость продукции на транспорте увеличилась сразу на 9%. Это привело к падению прибыли от реализации продукции на 18,4% – до 518,4 млн BYN. Понятно, что с поправкой на инфляцию процент снижения прибыли был еще выше. Рентабельность продаж на транспорте упала с 10,7% в 2018-м до 8,2% в 2019-м. 

Рентабельность продаж — это соотношение прибыли предприятия от реализации продукции и выручки. Чем выше рентабельность, тем выше эффективность работы предприятия. 

Конечный финансовый результат работы предприятия отражает чистая прибыль. Чистая прибыль транспортных предприятий уменьшилась на 3,5% до 371,2 млн BYN. 

Суммарные долги организаций транспорта на 1 мая 2019 года составили 5,197 млрд BYN и выросли за 4 месяца на 67,9%. Кредиторка увеличилась на 32,3% до 2,493 млрд BYN, задолженность по кредитам и займам – в 2,2 раза до 2,704 млрд BYN.

 
 
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Потоки загрязненной нефти из России обвалили показатели белорусского транспорта.
 
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