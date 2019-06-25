Как выбрать Power Bank?

Источник материала: Вороновская газета





Power Bank – это специальная модель внешнего зарядного устройства, состоящая из определенных элементов, и оснащена несколькими выходами USB. С помощью данного устройства, можно решить любые проблемы связанные с быстрой разрядкой планшета или телефона. В специализированных магазинах представлен широкий ассортимент моделей, внешних аккумуляторов, отличающихся не только внешними данными, но и характеристиками.

Многие люди задаются вопросом, как выбрать пауэр банк http://www.pultikov.net/power-bankvneshnij-akkumulyator/ , и на какие параметры следует обращать внимание. Рассмотрим подробнее, какие нюансы нужно учитывать перед покупкой устройства:

Совместимость. Обратите внимание, чтобы передаваемое внешним аккумулятором напряжение, совпадало с напряжением предполагаемых для зарядки устройств. Как правило, в прилагаемой к гаджету инструкции указана подробная информация. Чаще всего покупатели отдают предпочтение зарядному устройству с выходным напряжением в 5v. Производитель. Ни в коем случае нельзя покупать дешевое устройство. Лучше отдать предпочтение известным производителям, которые маркируют свою продукцию логотипами, а также сертифицируют ее согласно мировым требованиям. Оптимальная емкость. Если вы любите активный отдых и вам постоянно нужно подзаряжать смартфон, тогда емкость пауэр банка должна быть большой. Как правило, это модели на 20000 мАч. Чтобы рассчитать нужную емкость, воспользуйтесь простой формулой: емкость аккумулятора умножается на количество зарядов, а полученное число умножается на 1,5. Дополнительные функции. Устройство может быть оснащено фонариком, присосками, индикатором уровня зарядки, дополнительным USB-портом, навигатором, плеером. Покупая внешнее зарядное устройство, не забудьте о специальном чехле. Вес, размер и дизайн. На вес влияют материал изготовления и тип аккумулятора. Качественный пауэр банк на 10000мАч весит примерно 250 грамм, соответственно устройство в 20000 мАч в два раза больше. Что касается дизайна, то производители предлагают внешние аккумуляторы разных форм и цветов.

Надеемся, данная статья поможет определиться с выбором Power Bank , и он прослужит вам длительное время.

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