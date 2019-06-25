Как подготовить ребенка 5-6 лет к школе?

Источник материала: Вороновская газета





Подготовка ребенка к школе – серьезное задание для любого родителя. Представления о данном процессе у каждого человека свои. Некоторые родители уверены, что без профессиональной подготовки в дошкольных центрах, таких как v-kind.by https://www.v-kind.by/ ,ребенка в школу отдавать нельзя, но большинству, лучше заниматься со своим чадом самостоятельно дома. Как подготовить ребенка к школе, и на что следует обращать внимание, об этом мы расскажем в статье.

Каждый родитель, должен знать о таких правилах психологической подготовки ребенка к школе:

Учите своего малыша доводить любое начатое дело до конца, не важно, что это будет, постройка домика из кубиков, разукрашивание рисунков, собирание конструктора или пирамидки. Благодаря такому навыку, ребенок будет добиваться успехов в учебном процессе. Если ваш малыш не посещает детский сад или развивающие центры, поиграйте с ним в школу. Создайте условия приближенные к заведению, побудьте учителем, приобретите все необходимые принадлежности. Ни в коем случае, не критикуйте его, чтобы не отбить желание к учебе. Предложите ему роль учителя, где учениками будут куклы, зайчики и медведи. Будущий первоклассник, должен делиться с родителями, тем как прошел его день. Для этого общайтесь с ребенком как можно чаще, посещайте его в свои планы. Важно создать в доме спокойную обстановку. Учите сосредотачивать его внимание на конкретном предмете, это способствует развитию усидчивости. Важно научить будущего ученика преодолевать трудности, ведь 5-6 летние детки часто расстраиваются если что-то у них не получается, и могут вовсе забросить дело. Для этого используйте пазлы, раскраски, конструкторы. Наберитесь терпения и просто подскажите ребенку, как закончить начатое дело, ни в коем случае нельзя задание выполнять вместо него.

Что должен уметь будущий первоклассник:

Знать цифры и считать до 10 и в обратном порядке. Обводить рисунки по контуру, рисовать палочки, кружечки, писать некоторые печатные буквы. Читать по слогам. Пользоваться карандашами, красками, фломастерами и пластилином. Различать геометрические фигурки и знать цвета. Знать названия животных, птиц, природные явления.

Расскажите ребенку о школе, что там интересно и здорово, что он обзаведется новыми друзьями. А дальше все пойдет своим чередом!

УНП 790522872.