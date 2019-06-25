Новая фотозона и информационная стойка встречает гостей II Европейских игр на железнодорожном вокзале в Гродно

Источник материала: Вороновская газета





Стойка с информационными буклетами и тематическая фотозона с Лесиком появились на железнодорожном вокзале Гродно.

Сразу после прохождения процедуры таможенного контроля гости города могут сфотографироваться с талисманом II Европейских игр.



Еще одним приятным дополнением стала установленная рядом информационная стойка. На ней можно найти туристическую литературу на разных языках, которая поможет лучше познакомиться с достопримечательностями Гродно и Августовским каналом.



Кроме того, здесь налажено дежурство волонтеров II Европейских игр. В случае необходимости, они всегда готовы прийти на помощь гостям совместно с работниками железнодорожного вокзала, а также подробно рассказать об интересных местах и достопримечательностях Гродненщины.

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