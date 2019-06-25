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Новая фотозона и информационная стойка встречает гостей II Европейских игр на железнодорожном вокзале в Гродно
26.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Стойка с информационными буклетами и тематическая фотозона с Лесиком появились на железнодорожном вокзале Гродно.
Сразу после прохождения процедуры таможенного контроля гости города могут сфотографироваться с талисманом II Европейских игр.
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Новая фотозона и информационная стойка встречает гостей II Европейских игр на железнодорожном вокзале в Гродно
Стойка с информационными буклетами и тематическая фотозона с Лесиком появились на железнодорожном вокзале Гродно. Сразу после прохождения процедуры таможенного...
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