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Новая фотозона и информационная стойка встречает гостей II Европейских игр на железнодорожном вокзале в Гродно

26.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Новая фотозона и информационная стойка встречает гостей II Европейских игр на железнодорожном вокзале в Гродно

Стойка с информационными буклетами и тематическая фотозона с Лесиком появились на железнодорожном вокзале Гродно.

Сразу после прохождения процедуры таможенного контроля гости города могут сфотографироваться с талисманом II Европейских игр.
 
Еще одним приятным дополнением стала установленная рядом информационная стойка. На ней можно найти туристическую литературу на разных языках, которая поможет лучше познакомиться с достопримечательностями Гродно и Августовским каналом.
 
Кроме того, здесь налажено дежурство волонтеров II Европейских игр. В случае необходимости, они всегда готовы прийти на помощь гостям совместно с работниками железнодорожного вокзала, а также подробно рассказать об интересных местах и достопримечательностях Гродненщины.

#II европейские игры
www.oblsport.grodno.by
 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Стойка с информационными буклетами и тематическая фотозона с Лесиком появились на железнодорожном вокзале Гродно. Сразу после прохождения процедуры таможенного...
 
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