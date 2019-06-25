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Трансграничное сотрудничество «Польша-Беларусь-Украина»: участники конференции сплавились на байдарках и отправились на велопробег (будет дополнено)

26.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Трансграничное сотрудничество «Польша-Беларусь-Украина»: участники конференции сплавились на байдарках и отправились на велопробег (будет дополнено)

Главной темой ежегодной конференции, которая проходит в рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина»,  в этом году стал здоровый образ жизни. Как известно, без спорта и активного досуга в этом деле никуда, а потому программа не обошлась без спортивной составляющей. После официальной части у каждого ее участника была возможность проверить свою физическую форму во время сплава на байдарках и велосипедного заезда. 
 
Трансграничное сотрудничество «Польша-Беларусь-Украина»: участники конференции сплавились на байдарках и отправились на велопробег (будет дополнено)
 
К слову, конференция этого года была сосредоточена не только на вопросах пропаганды активного и здорового образа жизни, но и на тесном сотрудничестве организаций сферы здравоохранения, которые заинтересованы как в лечении, так и в профилактике болезней. Велозаезд и байдарочный сплав, по мнению участников конференции,  —  это, в первую очередь, возможность наглядно на собственном примере показать, как можно приобщаться к спорту и здоровому образу жизни даже в урбанистических условиях больших городов. 
 
Трансграничное сотрудничество «Польша-Беларусь-Украина»: участники конференции сплавились на байдарках и отправились на велопробег (будет дополнено)
Трансграничное сотрудничество «Польша-Беларусь-Украина»: участники конференции сплавились на байдарках и отправились на велопробег (будет дополнено)
Трансграничное сотрудничество «Польша-Беларусь-Украина»: участники конференции сплавились на байдарках и отправились на велопробег (будет дополнено)
 
 
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Главной темой ежегодной конференции, которая проходит в рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина»,  в этом году стал здоровый...
 
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