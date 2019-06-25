Трансграничное сотрудничество «Польша-Беларусь-Украина»: участники конференции сплавились на байдарках и отправились на велопробег (будет дополнено)

Источник материала: Вороновская газета





Главной темой ежегодной конференции, которая проходит в рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина», в этом году стал здоровый образ жизни. Как известно, без спорта и активного досуга в этом деле никуда, а потому программа не обошлась без спортивной составляющей. После официальной части у каждого ее участника была возможность проверить свою физическую форму во время сплава на байдарках и велосипедного заезда.





К слову, конференция этого года была сосредоточена не только на вопросах пропаганды активного и здорового образа жизни, но и на тесном сотрудничестве организаций сферы здравоохранения, которые заинтересованы как в лечении, так и в профилактике болезней. Велозаезд и байдарочный сплав, по мнению участников конференции, — это, в первую очередь, возможность наглядно на собственном примере показать, как можно приобщаться к спорту и здоровому образу жизни даже в урбанистических условиях больших городов.







