Уникальные кинотеатр, фитнес-центр, отель. Что будет в новом крупнейшем бизнес-центре Могилевщины

Источник материала: Tut.by

В конце июля — ориентировочно 20 числа — в Могилеве планируют открыть самый большой в области административно-деловой центр с первым в регионе крытым паркингом на 300 машиномест. Правда, частично. Сам комплекс построили за 5 лет на месте Дома быта напротив горисполкома в самом центре Могилева. Мы узнали, почему «Атриум» так называется, что в нем будет и сколько что будет стоить.





Многоуровневый «Атриум» — это 39 тыс. м2, которые составляет комплекс зданий: офисное с гостиницей, торгово-развлекательный блок и 7-уровневый паркинг. По словам заместителя управляющего Дмитрия Червякова, инвестпроект должен окупиться за 7 лет. Дмитрий уверен, что в «Атриум» будут приезжать со всей области.

Почему «Атриум»



Фото: vk.com/atriumhotel_by

Название административно-деловому центру дали за архитектурное решение. В середине комплекса располагается внутренний дворик — атриум.

В атриуме устроят зону отдыха с музыкой и живыми растениями, которые будут цвести

даже зимой — помещение крытое. Попасть в атриум можно будет с 4 этажа со стороны

гостиницы либо из фитнес-бара, меню которого будет доступно в этой лаунж-зоне.

По принципу атриума устроен и торгово-развлекательный блок с эскалаторами. К слову,

на всей территории комплекса будет доступен общественный Wi-Fi.





KFC и традиции Дома быта

Бренды, которые будут представлены на четырех этажах торгово-развлекательного блока

«Атриума», в основном, известны. Это ресторан «Васількі», супермаркет «Соседи»,

детский развлекательный центр «Журавлик», магазин электроники «Электросила»,

косметики — «Кравт» и так далее. В торговом блоке есть еще 5 помещений, свободных

для аренды, но они не «залежатся», уверены в «Атриуме».

В зоне фудкорта будут работать «Пицца «Темпо», «Burger King», грузинская

«Хинкальная», «Шале» и «KFC». Будет и точка «здорового питания

с элементами быстрого обслуживания», где упор на овощи и правильное

питание, причем в меню пропишут и калории, и количество белков, жиров и углеводов.













Традиции Дома быта, на месте которого построен «Атриум», продолжатся — в центре будут оказывать услуги по ремонту телефонов и другой техники, изготовлению ключей, ремонту одежды, чемоданов и сумок. Также откроются парикмахерская, ювелирная мастерская.

Ресторан Grand Savoy

Ресторан напрямую связан с отелем и займет три этажа. Непосредственно зал рассчитан на 72 посадочных места и займет 235 м2 на 1 этаже. Вход в него будет и с площади перед «Атриумом». Grand Savoy — местный бренд, не связанный с какими-либо франшизами.



Рендер предоставлен ТДЦ «Атриум»

Что касается остальных двух этажей ресторана, то на минус 1-м этаже будут

располагаться складские помещения и производственные цеха. На втором — производственная зона для обслуживания мероприятий в конференц-залах и банкетных

помещениях.

В Grand Savoy смогут проводить различные формы обслуживания, в том числе организацию питания по меню A la carte, кофе-паузы. Ресторан будет отвечать и за обслуживание в номерах отеля.

Кто будет шеф-поваром, пока держат в секрете, но, говорят, личность «довольно известная». В целом же кухня будет космополитичной, но обязательно с наличием так называемых традиционных блюд различных стран мира в авторской интерпретации шефа. В меню также обязательно будут его авторские блюда. По словам управляющего ресторана, в меню можно ждать и элементы молекулярной кухни.

Кроме того, в Grand Savoy будет организованы бизнес-ланчи.



Рендер предоставлен ТДЦ «Атриум»

Фитнес-центр Bodis

Фитнес-центр займет весь 4 этаж левой части центра. Площадь 1750 м2 поделили на зону силовых тренажеров, зону кросс-фита и зону единоборств. Стоимость разового посещения зоны силовых тренажеров составит около 11 рублей. Примерное время открытия — октябрь 2019 года. Bodis — местный бренд, не связанный с какими-либо франшизами.

— Это будет зал № 1 в Беларуси по количеству оборудования и тому, как оно подобрано, — говорит управляющий фитнес-клуба Bodis Сергей Малиновский. И уточняет, что оборудование заказывали у производителя, который считается № 1 в мире. — Зона кардио — это беговые дорожки и эллипсоиды, велосипеды, «лестница», — будет выходить на улицу Первомайскую. Плюс по контуру будет устроена беговая дорожка с разметкой. На дорожке можно будет не только бегать, но и выполнять различные упражнения: сплиты, прыжки и так далее.



Рендер предоставлен ТДЦ «Атриум»

Сергей Малиновский говорит, что сам подбирал все оборудование, так как более 20 лет занимается фитнесом и старался, чтобы зал был современным и даже прогрессивным.

По словам управляющего, зона кросс-фита по количеству оборудования будет подобна той, где тренируются бойцы вооруженных сил. В зоне единоборств будут не только снаряды для бокса, но и октагон, где можно будет проводить серьезные тренировки и даже бои формата ММА. Правда, если приглашать зрителей, то их будет максимум семьдесят и они смогут смотреть бой только стоя.

Будут работать два зала групповых программ: активных направлений — танцы, аэробика, лес миллс, более спокойных — йога, пилатес. Будут проводить и групповые занятия для детей — для них даже построили отдельную раздевалку.

На территории фитнес-клуба будет работать Bodis Cafe со здоровым питанием и специализированными добавками для спорта.

Тут же будет кабинет анализа тела. В нем с помощью специального прибора доктор будет определять процент жира и воды в организме клиента, строение его скелета, симметрию развития тела. После чего вместе с инструктором будут составлять корректирующий план тренировок и питания для достижения необходимого результата. Динамику измерят через определенный срок таким же методом.



Рендер предоставлен ТДЦ «Атриум»

С помощью другого прибора будут измерять состояние организма в динамике — то есть с помощью датчиков во время тренировки.

— В среднем, стоимость услуг будет выше средней городской процентов на десять, — говорит Сергей Малиновский. — Это более чем справедливо, исходя из того, какой мы будем предоставлять спектр услуг и их качество. Мы ведь открываемся в первую очередь для людей и хотим сделать фитнес популярным и доступным. Потому будет большая линейка карт — семейные, студенческие, корпоративные, карты клиента. Будем также проводить занятия в мини-группах по 5 человек.

Спа-центр Nebo lounge

Спа-центр будет находиться на минус 1-м этаже на площади 1300 м2. Входов в него будет несколько: из холла гостиницы и из фитнес-центра. Примерное время открытия — осень 2019 года. Входной билет в термальную зону будет в районе 20 рублей без ограничения по времени. Массажи — по отдельному прайсу, но цену обещали сделать средней по городу. Nebo lounge — местный бренд, не связанный с какими-либо франшизами.

В центре аква-зоны будет спа-бассейн с гейзерами, водопадами, массажными форсунками и т.д. Вокруг — бани и массажные кабинеты, а также обливные души. Будет и VIP-зона со своими двумя банями, джакузи, мягкой зоной и возможностью вызвать в нее массажиста.

Спа-бар с коктейлями и тонизирующими напитками будет работать на всю территорию спа-центра.

Бань будет пять: русская (но без веников), финская, турецкая, хамам с массажистами, использующими особые турецкие техники. Будет и отдельная парная, но веником помахать там не дадут — для этого будет пармейстер, и его услуги нужно будет оплачивать отдельно. В «каменной» бане будут анатомический полок, гималайская соль, ароматерапия и комфортная температура.

«Душ впечатлений» обустроили в отдельной нише-ракушке: специальные световые и звуковые эффекты работают вместе с особой подачей воды.

Отель «Atrium»

Отель рассчитывает взять четыре звезды и стать самым высококлассным в Могилевской области. В нем можно будет разместить до 300 человек в 135 номерах. Из них 120 номеров — категории стандарт, 15 — люкс: одно- и двухкомнатные. Отдельно — президентский люкс на 285 м2. Расценки пока не известны, но, как обещают, они не будут отличаться от средней цены по городу. Предполагаемое время открытия — октябрь 2019 года. «Atrium» — местный бренд, не связанный с какими-либо франшизами.





— «Атриум» — это не сетевой отель, — говорит управляющая отелем Татьяна Филиппова. — Но при разработке его концепции за основу брали опыт сетевых отелей мировых брендов.

Дизайн разрабатывала минская фирма.



Рендер предоставлен ТДЦ «Атриум»

Рендер предоставлен ТДЦ «Атриум»

Рендер предоставлен ТДЦ «Атриум»

Рендер предоставлен ТДЦ «Атриум»



Президентский люкс в отеле «Атриум» — двухэтажный и находится в пентхаусе, на 9 и 10 этажах. Он состоит из двух больших гостевых комнат и двух спален, одна из которых — угловая с панорамными окнами при высоте потолков 3,3 метра. Там есть также два санузла, рабочий кабинет, комната для занятий фитнесом, обеденный зал с овальным столом на 12 посадочных мест и автономной кухней, которую может по заказу обслуживать персонал ресторана.

— Окна части номеров выходят на улицу Первомайскую, и из них виден потрясающий закат. Другой части — в коридор с видом на внутренний дворик, который мы называем сердцем нашего центра.

У отеля будет свой автопарк для организации трансферов. По словам Татьяны Филипповой, для клиентов также планируют подготовить специальные туристические карты с достопримечательностями Могилева и возможность заказать экскурсии.

Многозальный кинотеатр Starlight Cinema

Кинотеатр на 550 мест нового поколения с двумя кинобарами — линейным и самообслуживания — планируют открыть осенью 2019 года. Стоимость билетов будет такой же, как и в других кинотеатрах города, обещают в Starlight Cinema. Бронирование онлайн будет доступно на сайте кинотеатра. Starlight Cinema — это новый бренд.

Залов пять: два — для крупных премьер, зал чуть поменьше — для фильмов, идущих «вторую неделю», и два особенных зала. Один — «Люкс» с креслами-реклайнерами (с откидывающимися подставками для ног). И один — тематический в «абсолютно новой для Беларуси концепции», рассказывает управляющий кинотеатром Артем Быченков.





За изображение в формате 4К будут отвечать проекторы Sony. За объемный звук — технология потолочного звучания «DOLBY ATMOS». Индивидуальные 3D очки зрители

смогут забирать с собой как сувенир.

— В наших планах — показывать не только значимые мировые премьеры, но и артхаус,

крупные спортивные события, видео-концерты и все то, что может вызвать интерес не

только у широкого круга зрителей, но и у гурманов, — добавил Артем.

Крытый паркинг

Паркинг откроется в конце июля 2019 года и будет условно бесплатным. Для посетителей «Атриума» парковка будет бесплатной первые два часа, затем — почасовая оплата с ориентировочной стоимостью 1,5 рубля/час.





Въезд на паркинг будет через улицу Лепешинского — сквозной проезд по ней откроют вместе с «Атриумом» через месяц. На въезде в здание паркинга табло будет показывать количество свободных мест, внутри над свободными местами будет гореть лампочка зеленого цвета.

Для тех, кто будет использовать крытую парковку как постоянное место стоянки, она будет работать круглосуточно. Для остальных — с 07.00 (время открытия «Соседей») до 23.00.

«Атриум» строит группа компаний «Армада групп». В ее «послужном списке» — торговые центры «Евроопт» и «Армада авто мир», а также «Армада авто Ford» на улице Лазаренко, «Палас» — на Строителей, «Арго» — на Габровской, «Атлас» — на Терехина, «Авеню » — на Якубовского, «Пинскдрев» — на Мовчанского, здание бывшего торгового центра «Престон» на Пушкинском проспекте. К группе компаний относится также частное предприятие «Автотраст» — официальный дилер марки Volkswagen в Могилеве и Могилевской области.