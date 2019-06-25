На Быховщине выбирали лучший пахарей

Источник материала: Маяк Преднепровья

Уже который год подряд на Быховщине проходит районный конкурс пахарей. Цель его — не только определить лучших, но и повысить профессиональное мастерство и квалификацию механизаторов района, занятых на вспашке почвы.

















На мероприятии поддерживали сельскохозяйственных тружеников в их состязаниях председатель райисполкома Дмитрий Мартинович, главный госинспектор облсельхозпрода Дмитрий Шумилкин, председатель районного комитета профсоюза работников АПК Валентина Гирилович, руководители и специалисты хозяйств, а также работники культуры.

На поле филиала «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ» за деревней Ходутичи выстроились 18 конкурсантов — опытные сельские труженики и молодежь. У всех хорошее настроение, каждый хочет стать победителем.

Открывая соревнования, первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Сергей Красиков отметил, что будущий урожай зависит также от качественного проведения первоначальной вспашки почвы. Сейчас сельскохозяйственная техника постоянно обновляется и совершенствуется, поэтому необходимо, чтобы механизаторы обладали обширными знаниями и в совершенстве ею владели, а также соблюдали установленную технологию.

На вспашке почвы использовались МТЗ-3022 с восьмикорпусным плугом ППО-8,40 и МТЗ-1221 с плугом ППО-4,40. По условиям конкурса необходимо было соблюдать прямолинейность и глубину борозды. Причем глубина пахоты должна быть одинаковой по всему участку и равняться 22 сантиметрам.

Как говорят специалисты, именно прямолинейность вспашки позволяет сэкономить до 25% топлива. А вот кривые борозды, наоборот, снижают производительность всей последующей работы на данном участке.

Природно-климатические условия и состояние почвы вносят свои коррективы в работу аграриев, и к этому сельским труженикам не привыкать. Справились они и на этот раз. Оценивала их работу компетентная судейская коллегия.

И вот наконец итоги подведены. Победителем районного конкурса пахарей на тракторе МТЗ-3022 стал Александр Дальшов из ОАО «Быховрайагропромтехснаб». Второе место у Владимира Пинчукова из ОАО «Володарский». Третье занял Андрей Деляшков из СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш». Победителями на вспашке на тракторе МТЗ-1221 стали Владимир Воротынцев из СК «Дуброва», Анатолий Цубатов из СК «Воронино», Сергей Тишков из филиала «Мокрянский».

От райкома профсоюза работников АПК лучшим пахарям вручены Благодарности и денежные премии. Все участники также получили продовольственные пакеты от спонсоров мероприятия — Быховского филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» и ОАО «Быховский КОСЗ».

На днях победители районного конкурса пахарей Александр Дальшов и Владимир Воротынцев представят наш район на аналогичном областном соревновании пахарей, который пройдет в Чаусском районе.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.