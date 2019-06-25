Европейские игры: гребля на байдарках и каноэ принесла медали белорусам и россиянам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Гребля на байдарках и каноэ – с этим видом спорта сегодня связаны медальные надежды белорусских спортсменов. В шестой день II Европейских игр в Минске будут разыграны 16 комплектов наград в пяти видах спорта, передает корреспондент «МИР 24» Алексей Потапович.

Сегодня на гребном канале в Заславле под Минском будут разыграны пять медальных комплектов. Первые заезды уже принесли белорусам и россиянам несколько наград. В заезде на байдарке на 500 метров белоруски Марина Литвинчук и Ольга Худенко взяли золотую медаль.

«Спасибо большое болельщикам за поддержку, дома очень круто выступать, эмоции просто зашкаливают. Нам разрешили подъехать на лодке к разрывающимся трибунам – это невероятно», – признались спортсменки.

Серебро в этой дисциплине у венгров, на третьем месте – представительницы России Кира Степанова и Анастасия Панченко. Кроме того, бронзу в решающем заезде каноэ на 1000 метров взял белорус Олег Юреня. Стоит сказать, что белорусы традиционно сильны в этом виде спорта и всегда выступают одними из главных фаворитов на всех топовых соревнованиях по гребле.

«Обещали выступить достойно и поэтому настроение приподнятое, немножко взволнованное. И конечно, нужно показывать результаты. Я считаю, что дома должно быть очень хорошее, достойное выступление. Нужно повторить результат первых Европейских игр», – заявил главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович.

За Европейскими играми в Минске следят более тысячи представителей СМИ, большинство – из-за рубежа. В общей сложности в Беларусь освещать работу форума приехали журналисты из 50 стран мира.

«Я из Германии, у меня здесь очень много работы, с утра я был на одних состязаниях, сейчас на вторых, а вечером будут еще соревнования. Это очень сложно, очень много разных событий. Приходится мало спать и мало есть»

«Это мой первый раз, когда я приезжаю в Беларусь. Я из Канады, уже бывал на Олимпийских играх, но здесь впервые, здесь все немного иначе, но мне нравится, это будет хорошим опытом для меня»

Сегодня будут разыграны и медали в других видах спорта. Четыре комплекта на соревнованиях по вольной борьбе, также поспорят за медали мастера малой ракетки – в одиночном разряде у женщин и мужчин.