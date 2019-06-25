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Милицией столичной области усилены меры по предупреждению пьянства

26.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В целях усиления профилактического воздействия в отношении лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, УВД и иными заинтересованными ведомствами с июня т.г. на территории области реализуется комплекс дополнительных мер.

В рамках проводимых мероприятий особое внимание уделяется повышению эффективности взаимодействия органов внутренних дел с советами общественных пунктов охраны правопорядка, на заседаниях которых рассматриваются лица, злоупотребляющие алкоголем.

Усилены меры по выявлению лиц, вовлеченных в незаконный оборот алкогольных напитков, особенно в сельской местности.

При этом в т.г. в столичном регионе выявлено уже 368 правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольных напитков со стороны физических лиц, данный показатель является наибольшим по республике.

По сотрудников управления охраны правопорядка и профилактики УВД Миноблисполкома, в определенной степени способствует спросу на самогон сложившееся среди населения мнение о том, что кустарно изготовленный алкоголь качественный и является «элементом белорусского этноса, атрибутом праздничного стола белоруса».

Вместе с тем, в настоящее время изготовители и продавцы алкоголя под видом напитка домашнего производства продают разведенный технический спирт, в который самогон добавляется только для запаха и наличия сивушных масел.

Имеющийся негативный тренд подтверждается увеличением в текущем году количества передозировок таким этанолом.

Необходимо отметить, что при условии добавления производителем в спирт денатурирующих добавок – диэтилфтолата, битрекса и др., его потребление создает прямую угрозу жизни и здоровью.

Соответственно, выявлению и привлечению к ответственности граждан, спаивающих своих соседей и односельчан, участковыми инспекторами милиции уделяется первоочередное внимание.

К примеру, 7 июня по месту жительства одного из жителей г.Березино обнаружено 65 литров спиртосодержащей жидкости в полимерных емкостях без этикеток и акцизных марок. Алкоголь изъят.

Между тем, анализ состояния преступности и общественного порядка показывают, что по итогам 5 месяцев 2019 года в целом по области отмечается увеличение (+8,8%, с 1 151 до 1 252) общего количества уголовно наказуемых деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в т.ч. лиц, совершивших преступления (+6,4%, с 880 до 936).

При этом наибольший удельный вес от общего числа преступлений, по которым окончено производство, отмечается в Мядельском (45,5), Логойском (37,1) и Столбцовском (35,7), при среднеобластном – 26,4.

За январь-май месяц 2019 года сотрудниками РОВД в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, в установленном законом порядке выявлено 37 нарушений антиалкогольного законодательства, в части незаконного хранения и реализации алкогольных напитков, изъято 34 литра самогона, 562 литра самогонной браги, изъято 11 самогонных аппаратов, 12 литров иной спиртосодержащей жидкости.


 
 
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В целях усиления профилактического воздействия в отношении лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, УВД и иными заинтересованными...
 
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