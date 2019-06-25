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В центре внимания работа жилищно-коммунального хозяйства

26.06.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Очередной прием граждан по личным вопросам провел председатель райисполкома Андрей Горбачев. Большинство проблем, озвученных в ходе приема, касались работы жилищно-коммунального хозяйства.

Так, граждане подняли вопросы оплаты за водоснабжение, отсутствие должных бытовых условий в одном из общежитий райцентра, находящегося на балансе КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник». Кроме того, были рассмотрены вопросы трудоустройства и улучшения жилищных условий.

Всего на прием к главе района записались девять человек. Обращения троих из них были разъяснены и решены еще до его начала, остальные взяты на контроль.

В центре внимания работа жилищно-коммунального хозяйства
В центре внимания работа жилищно-коммунального хозяйства
В центре внимания работа жилищно-коммунального хозяйства
В центре внимания работа жилищно-коммунального хозяйства
В центре внимания работа жилищно-коммунального хозяйства
В центре внимания работа жилищно-коммунального хозяйства
В центре внимания работа жилищно-коммунального хозяйства
В центре внимания работа жилищно-коммунального хозяйства

Наталья МАКСИМОВА

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Очередной прием граждан по личным вопросам провел председатель райисполкома Андрей Горбачев. Большинство проблем, озвученных в ходе приема, касались...
 
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