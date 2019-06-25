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Сохраним священную память о каждом участнике войны. Приглашаем 3 июля принять участие в патриотической акции «Беларусь помнит»

26.06.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Совсем скоро мы отметим 75-ю годовщину со дня Независимости Республики Беларусь. По доброй традиции частью праздничной программы станет шествие «Беларусь помнит». Ежегодное участие в патриотической акции «Беларусь помнит», шествие с портретами героев войны, своих родственников — величайшее свидетельство памяти о войне и всенародной благодарности поколению победителей. Для участия в шествии приглашаются все, чьи отцы, деды и прадеды погибли, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны, а также родственники ветеранов войны, умерших в мирное время.

Сохраним священную память о каждом участнике войны. Приглашаем 3 июля принять участие в патриотической акции «Беларусь помнит»

София, Михаил, Захар, Таня, Марина и Лиза Палубцы

Правнуки ветерана Великой Отечественной войны Василия Евменовича Ратникова свято чтут память о своем героическом прадедушке. Правда, увидеть его довелось только старшим: Марине, Захару и Елизавете, а вот Николай, София, Михаил и Татьяна прадедушку знают только по фото, да по рассказам родителей и бабушки.

К слову, Василий Евменович прожил долгую, трудную, но счастливую жизнь. Родился в д. Пенчин в 1918 году, в смутное послереволюционное время, в многодетной крестьянской семье. Было у него четверо братьев и две сестры. Окончил 4 класса, трудился в колхозе. В 1935 году был призван в армию, участвовал в боях на Халхин-Голе. Прошел всю Великую Отечественную войну и дошел до Берлина. Домой вернулся только в 1946, после того, как окончилась война с Японией.

Несмотря на все невзгоды войны, он вернулся с фронта домой. После окончания войны продолжил трудиться на земле и прожил долгую и счастливую жизнь. Много работал, воспитал четверых детей, дождался внуков, дожил до правнуков. Ушел из жизни на 91-м году в 2008-м.

Сохраним священную память о каждом участнике войны. Приглашаем 3 июля принять участие в патриотической акции «Беларусь помнит»

Василий Ратников

Марина и Елизавета о своем прапрадедушке Захаре Антоновиче Иванчикове много слышали от своей бабушки и дедушки, мамы. Захар Антонович родился в 1906 году в д. Потаповка. В начале 30-х годов стал первым председателем колхоза. Затем с семьей переехал в г. Буда-Кошелево, построил дом. Правда, в Великую Отечественную прямым попаданием снаряда он был полностью разрушен. Сам же Захар Иванчиков был призван в действующую армию в июле 1941-го. Служил командиром орудия в отдельном истребительном противотанковом дивизионе 334-й стрелковой дивизии. Награжден медалью и четырьмя орденами. В боях под Кенигсбергом получил тяжелое ранение от попадания осколочно-фугасного снаряда. Победу встретил в госпитале. После войны председательствовал в колхозе в Бушевке. Воспитал семерых детей.

Сохраним священную память о каждом участнике войны. Приглашаем 3 июля принять участие в патриотической акции «Беларусь помнит»

Захар Иванчиков

Сейчас никого из них уже нет в живых, но остались могилы, куда мы приходим поклониться в памятные дни, остались ордена и медали, старые истертые фотокарточки, военные письма и воспоминания. Патриотическая акция «Беларусь помнит» призвана сохранить священную память о каждом участнике войны, поэтому мы приглашаем всех будакошелевцев, наших земляков и гостей принять в ней участие. Для этого нужно прийти с фотографиями своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, к Кургану Славы в г. Буда-Кошелево к 9 часам утра 3 июля и прошествовать по улице Ленина к городскому мемориалу.

 

 

 
 
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Совсем скоро мы отметим 75-ю годовщину со дня Независимости Республики Беларусь. По доброй традиции частью праздничной программы станет шествие...
 
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