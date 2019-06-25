Источник материала: Полесская правда

Со стороны оно, конечно, виднее… На днях знакомый москвич позавидовал в разговоре:

– Вы тут как в раю живете – у вас ночью можно по улицам гулять.





Ну, в раю не в раю, но спорить я не стал: действительно, и в районе, и в городе стало поспокойнее: шпану загнали по норам и щелям, рецидивисты, как им и положено, перековываются полезным трудом в колониях. Случается, что и говорить, когда «кое-где у нас порой», но реже, гораздо реже, нежели, предположим, пятилетку назад. Причин такого положения несколько, но главная из них – это грамотная работа наших правоохранительных органов. В том числе, а, возможно, и в первую очередь, межрайонной прокуратуры, где сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Отмечать, без лишней скромности, есть чем: Пинская прокуратура по праву считается одной из лучших в области.

Во-первых, здесь крайне сильны многолетние традиции, создаваемые не одним поколением юристов, в послужных списках которых бессчетное число громких дел и с блеском раскрытых преступлений. Во-вторых же, теперешнему прокурору Кравчуку Руслану Ивановичу удалось создать коллектив, способный решать самые сложные задачи, распутывать самые запутанные головоломки. И это при том, что народ в прокуратуре подобрался в большинстве своем молодой – средний возраст личного состава не превышает 35 лет. К слову сказать, и сам прокурор только-только перешагнул сорокалетний порог. Казалось бы, такой команде может не хватить профессионального опыта, что в иных местах становится причиной снижения эффективности действий. У нас же все далеко не так: каждый новичок сразу же попадает под покровительство старшего коллеги и находится там до тех пор, пока не постигнет, по крайней мере, азы практической работы.

Как, к примеру, старший помощник прокурора Александр Александрович Каменец. Которому, я считаю, крайне повезло: три года назад ему, двадцатилетнему выпускнику юрфака Академии управления при Президенте Республики Беларусь, достался в наставники сам Василий Васильевич Горегляд, живая легенда прокуратуры. Он начинал свою карьеру в должности следователя без года тридцать лет назад. Десять из них Василий Васильевич проработал следователем по важнейшим делам Брестской области бок о бок с нынешним начальником Следственного комитета Республики Беларусь Иваном Даниловичем Носкевичем.

Затем была работа в качестве прокурора Дрогичинского района и возвращение на родину: сам Василий Васильевич родом из пригородного Высокого. Если бы нашелся писатель, который просто записал бы некоторые эпизоды из его прокурорской практики, у него даже при полном отсутствии таланта получился бы захватывающий детективный роман, ничуть не хуже тех, что пестрят на книжных прилавках. Это человек энциклопедических знаний, хороший психолог, профессионал с твердыми принципами. В своей должности заместителя прокурора он вот уже который год демонстрирует высший пилотаж профессии, осуществляя надзор за дознавательными органами – милицией, пограничниками, эмчеэсовцами.

И вот, значит, попадает к нему паренек из знакомого Дрогичинского района Александр Каменец, которого после окончания Академии распределили в Пинскую межрайонную прокуратуру. Вопрос: что заставило его выбрать далеко не самую спокойную и уж точно не самую высокооплачиваемую профессию? Здесь можно отвечать по сложившемуся трафарету, и каждый ответ будет правдой: обостренное чувство справедливости, искреннее желание сделать жизнь людей счастливее, для чего бороться со злом во всех его проявлениях, защищая Закон. Все так. Но за скобками остается воспитание человека в семье, где слова «долг» и «честь» произносились далеко не в последнюю очередь. Их всегда Александр слышал и от отца, мечтавшего стать летчиком, но ставшего классным преподавателем физкультуры, и от матери, учительницы математики в Дрогичинском областном аграрно-производственном лицее. А были еще ближайшие родственники – военные, которые личным примером показывали, что оно такое есть «бороться и искать, найти и не сдаваться». В итоге же сформировалась у Александра личность цельная, не способная на компромиссы с совестью, умеющая и правду отстоять, и слабому помочь. Для прокурорского работника – самое то. Прибавьте к сказанному теоретическую и практическую школу Василия Васильевича Горегляда, и вы поймете, как к 23 годам Александр Александрович стал старшим помощником прокурора.

Он хорошо помнит свое первое дело, которое ему досталось в качестве дебюта в новом коллективе – дело о пропаже сумки с ювелирными изделиями и значительной денежной суммой. Потерявшая сумку дамочка в отсутствие уехавшего на шабашку мужа так сходила в гости, что ее еле растолкали на автобусной остановке. Не стану описывать весь дальнейший ход событий, скажу только, что новичок справился с делом на раз-два: сумку нашли, золотые изделия и деньги владельцу вернули. Вроде и не много времени прошло с того времени, а на счету Александра Александровича уже не один десяток дел разной степени сложности. Он служит под началом своего наставника вместе с Ольгой Ивановной Куделич, тоже старшим помощником прокурора, тоже совсем еще молодым специалистом. Что до самого Василия Васильевича, то он, похоже, побывал во всех прокурорских должностях – замещает при необходимости межрайонного прокурора, его заместителей, начальников отделов. Это такой стержень, вокруг которого и сформирован костяк умных и профессиональных людей, защищающих Закон без выходных и праздников.

Олег Макаров.

Фото автора.