ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Иностранцам разрешили для въезда покупать медстраховки онлайн. Полис на границе не потребуется

26.06.2019 16:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Иностранцам, которые собираются приехать в Беларусь, разрешили покупать медстраховки онлайн. Воспользоваться этой возможностью уже сейчас можно на сайте Белгосстраха. Но распечатать онлайн-страховку для въезда в нашу страну все равно придется. Из других изменений, которые касаются иностранцев, — с 1 сентября пограничники не будут контролировать, есть ли у въезжающих в страну медстраховки.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Новшества предусмотрены президентским указом № 175 «О страховании». Одно из изменений — власти разрешили иностранцам, которые собираются приехать в нашу страну, покупать медстраховку онлайн. До этого оформить страховой полис можно было только по приезду в страну до прохождения пограничного контроля — в офисах «Белгосстраха» или «Белэксимгаранта».

Оформить медстраховку онлайн иностранцы пока что могут только на сайте «Белгосстраха». Такую возможность появилась с 10 июня. Чтобы приобрести медстраховку онлайн, нужно пройти регистрацию на сайте компании, в том числе указать имя и фамилию, паспортные данные, местожительства.

После оплаты страховая компания в течение дня должна прислать договор со своей электронной цифровой подписью. При этом иностранцам обязательно нужно распечатать договор, который был оформлен онлайн.

Цена онлайн-полиса не будет отличаться от купленного в офисе, уточнили в «Белгосстрахе».

Иностранцу надо проверить, указаны ли в полисе наименование страховщика, его адрес, телефоны, номер и дату уведомления, а также фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии) иностранного гражданина, срок действия договора обязательного медстрахования.

Президентским указом № 175 также предусмотрено, что пограничники с 1 сентября не будут контролировать, есть ли у въезжающих в Беларусь иностранцев медстраховки. Эту информацию подтвердили в Погранкомитете. Сейчас пограничники в обязательном порядке интересуются наличием этих страховых полисов.

Получается, что наличие медстраховки будут проверять как и сейчас при получении белорусской визы. А у жителей стран, с которыми у нас «безвиз», с 1 сентября проверять их наличие не будут. Но это не освобождает от необходимости иметь страховые полисы.

Кстати, иностранец может купить медстраховку и в своей стране, но в ней должно указано, что действует на территории нашей страны, уточнили в МИД Беларуси. При этом есть важный момент: если у иностранца страховка, которую он оформил в своей стране, а в Беларуси он получает травму и попадает больницу, то ему придется оплатить медуслуги со своих денег, а потом уже по приезду домой разбираться со страховой. А если страховка оформлена в Беларуси по приезду, то выплаты медучреждениям при страховом случае производит наша страховая компания.

Из других важных изменений — власти расширили список организаций, которые могут выступать страховыми агентами (без включения в соответствующий реестр Минфина). Помимо банков и «Белпочты» в него включили турфирмы, визовые центры, БелЖД, «Белавиа» и организации, которые занимаются ввозом, вывозом и торговлей автомобилей.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иностранцам, которые собираются приехать в Беларусь, разрешили покупать медстраховки онлайн. Воспользоваться этой возможностью можно на сайте Белгосстраха.
 
Новости дня
Новости разные
 
БАТЭ объявил стоимость билетов на первый матч нового сезона Лиги чемпионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика