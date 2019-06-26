«Воспитание без насилия» — профилактическое мероприятие проведено в отделении социальной адаптации и реабилитации ТЦСОН

Источник материала: Клiч Радзiмы

Одной из глобальных проблем в области защиты прав детей признается проблема жестокого обращения с ними.Все чаще основными методами воспитания становятся телесные наказания, крики, оскорбления, унижения и запугивания. К детям применяют насилие, причем ничем не оправданное, порой не заметное посторонним, однако серьезно отравляющее жизнь ребенка. Воспитание — это всегда насилие, так как мы стараемся подчинить ребенка своей воле, если даже и преследуем благие цели. Вопрос в том, до какой степени мы имеем право «применять силу» в отношениях с ребенком.

В отделении социальной адаптации и реабилитации специалисты провели профилактическое мероприятия «Воспитание без насилия. Жестокое обращение с детьми», целью которого было побудить родителей задуматься о стиле взаимоотношений со своими детьми. На мероприятие был приглашен старший инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Шарковщинского РОВД Иван Викторович Мацкевич, который раскрыл общие вопросы профилактики преступлений и детского травматизма в летний период. Заведующая отделением Алена Леонидовна Шудель рассказала о видах насилия в отношении детей и последствиях семейного насилия над ребенком.

Родители были проинформированы о помощи, оказываемой ТЦСОН гражданам, пострадавшим от насилия (услуга временного приюта).Для этого на территории Шарковщинского района создано специально оборудованное отдельное помещение — «кризисная» комната, оснащеннаянеобходимой мебелью для сна и отдыха, имеются кухонные принадлежности.

Бытовые и прочие условия их жизнедеятельности основываются на принципах самообслуживания. Пребывание, ночлег, пользование электроэнергией, коммунальные услуги предоставляются бесплатно. Питание граждан, приобретение лекарственных препаратов, средств личной гигиены и других необходимых предметов осуществляется за счёт собственных средств обслуживаемых граждан.

Срок пребывания определяется в договоре(от нескольких часов до нескольких месяцев), зависит от конкретных обстоятельств и индивидуальных особенностей лиц, обратившихся за помощь Услуга оказывается гражданам по месту обращения независимо от их места регистрации (места пребывания). Гарантируется полная конфиденциальность.

Воспользовавшись услугой временного приюта, человек может временно передохнуть, найти выход их жизненного тупика, взглянуть на

проблему другими глазами.

В случае нежелания граждан, проживающих в г.п. Шарковщина и Шарковщинскомрайоне, обращаться за помощью по месту их постоянного проживания, они могут обратиться в Глубокский район по тел.: 8 (02156) 22725

По всем вопросам оказания услуги временного приюта можно обратиться круглосуточно по телефонам:

8 (02154) 4-92-59 — ТЦСОН;

8 (02154) 4-12-02, 102 — дежурный РОВД

Телефон общенациональной «горячей» линии для пострадавших от домашнего насилия:

8 801 100-8-801

В завершении мероприятия родители получили памятки «Воспитание ненасилием».

Любовь, доверие, внимание, понимание, нежность, родительская забота — это и есть защита детей от насилия