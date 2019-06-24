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Можно ли посещать лес?
26.06.2019 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
МЧС информирует:
Класс пожарной опасности в лесах района III.
При установлении IV-V классов пожарной опасности в лесах запрещено:
-пребывание граждан на территории лесного массива и торфяников;
-въезд транспортных средств в леса, за исключением транспортных средств юридических лиц ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии с пунктом 2 статьи 106 Лесного кодекса Республики Беларусь, а также органов и сил обеспечения национальной безопасности, перечисленных в пункте 60 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Призидента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. №575.
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