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Можно ли посещать лес?

26.06.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Можно ли посещать лес?

МЧС информирует:

Класс пожарной опасности в лесах района  III.

При установлении IV-V классов пожарной опасности в лесах запрещено:

-пребывание граждан на территории лесного массива и торфяников;

-въезд транспортных средств в леса, за исключением транспортных средств юридических лиц ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии с пунктом 2 статьи 106 Лесного кодекса Республики Беларусь, а также органов и сил обеспечения национальной безопасности, перечисленных в пункте 60 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Призидента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. №575.

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