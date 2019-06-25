4,8 промилле. В Брестской области алкогольный антирекорд обновил мотоциклист

Источник материала: Tut.by

В Столинском районе инспекторы задержали очень пьяного мотоциклиста. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





В деревне Теребище внимание инспекторов привлек мотоцикл «ИЖ Юпитер» без регистрационных знаков, водитель которого ехал без мотошлема. Сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке, но мотоциклист его проигнорировал, ускорился и продолжил движение.

Немного проехав, водитель мотоцикла бросил транспортное средство на землю и попытался убежать, но буквально через 30 метров был задержан.





Нарушителем оказался 24-летний местный житель, который не имеет права управления мотоциклом. Медицинского освидетельствование показало, что он пьян — 4,8 промилле алкоголя. Молодой человек не стал отрицать факт употребления спиртного и пояснил, что действительно выпивал с друзьями и на мотоцикле решил отправиться домой.

В отношении нарушителя инспекторы составили 5 административных протоколов.