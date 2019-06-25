Вечерний праздник. Что необычного будет в параде на День Независимости?

Источник материала: Аргументы и факты

В СУМЕРКАХ

По традиции, основные праздничные мероприятия, приуроченные к празднику, состоятся в Минске. Впервые парад 3 июля проходит не утром, а в вечернее время: начало – в 21.00. Ранее подобное случалось лишь в День Победы 9 мая 2014 года.

По проспекту возле стелы «Минск – город-герой» промаршируют около 4 тыс. военнослужащих. По традиции открывают парад суворовцы. Затем – учащиеся кадетских училищ, курсанты Военной академии, военно-технического факультета БНТУ, военнослужащие гвардейских механизированных бригад, десантно-штурмовой бригады. Перед трибунами традиционно проносятся знамя Победы и флаги 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов, тех самых, которые участвовали в белорусской наступательной операции «Багратион». Маршируют вдоль проспекта Победителей и представители Госпогранкомитета, МВД, МЧС. Кроме того, в параде принимают участие расчеты России и Китая, а знаменные группы из шести стран пронесут флаги своих государств.

ЧЕЙ ТУФЛЯ?

Нынешний парад – самый «женский» за всю историю. Женщины-военнослужащие уже принимали участие в параде в прошлом году. Тогда эксперимент прошел с успехом, и теперь было принято решение выставить не одну, а сразу три парадные «коробки» разных воинских подразделений. Впервые принимают участие в параде сотрудницы МВД. Для этого они прошли отбор, требования были вполне четкие: не старше 45 лет, рост – от 165 до 180 см, без медицинских противопоказаний. Важный фактор – успехи в службе. Интересно, что девушки восприняли шанс на участие в параде как большую честь. Некоторые из них пускались на различные уловки, например, «добавляли» себе лишние сантиметры роста, чтобы только участвовать в мероприятии.

В прошлом году не обошлось без милой оплошности: во время парада несколько девушек потеряли туфельки. Но ни одна из них не подала виду и не разбила строевую «коробку». Кадры, где босая на одну ногу девушка, не сбившись, вышагивает в ровном строю, разлетелись по ведущим информационным агентствам и соцсетям. Потом по этому поводу шутил и президент во время визита в Военную академию: «Только туфли не теряйте. А так все прекрасно было». Чтобы избежать таких казусов, в этом году к параду сшили усовершенствованную обувь. В новых моделях туфель ремешок размещен на щиколотке, а не на стопе. То есть обувь стала более надежно держаться на ноге.



Сохранить память. В Минске осталась всего одна Комната памяти ветеранов ВОВ Подробнее

В ВОЗДУХЕ

Перед зрителями пройдет более 300 единиц техники белорусской армии. Первые в колонне – образцы времен войны.

В небе появится авиационная техника. Около 50 самолетов и вертолетов ожидаются в воздушном параде. Во время пролета боевые машины выполнят перестроение в фигуры «ромб», «стрела» и «пеленг». Открывают авиашоу легендарные вертолеты Ми-8 в модификации Ми-8МТВ5. За ними – истребители МиГ-29, учебно-боевые самолеты Як-130 и Л-39, штурмовики Су-25. Участвует в параде и российская авиатехника, которая для пролета стартует с аэродромов в Курске и Энгельсе. Ожидается пролет стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, фронтовых бомбардировщиков Су-34, истребителей Су-30СМ и боевых вертолетов Ка-52.

КСТАТИ

В 2019 году День Независимости приходится на среду, поэтому рабочие дни не переносятся. Обычно это происходит, если праздничный день выпадает на вторник или четверг.