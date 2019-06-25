Изменения в июле. Какие перемены произойдут в Беларуси в середине лета?

Источник материала: Аргументы и факты

ЦЕНЫ

С 1 июля операторы МТС и velcom | A1 поднимут стоимость своих услуг. В обоих случаях цены увеличатся примерно на 4,3%. В частности, как пояснили представители оператора МТС на своем официальном сайте, рост стоимости услуг обусловлен развитием инфраструктуры для повышения их качества. Отметим, что в последний раз цены на мобильную связь указанные операторы поднимали в начале осени прошлого года.

Уже традиционно повысятся цены на многие марки сигарет. Некоторые из них подорожают сразу на 10 копеек за пачку.

КУРЕНИЕ

С 27 июля начнут действовать новые нормы ответственности за курение в общественных местах. В частности, штраф до четырех базовых величин (сейчас – до 102 руб.) можно будет получить, закурив в поезде, подъезде, лифте или рабочем кабинете.

Свободными от курения также станут рынки, торговые центры, спортивные лагеря, пляжи, остановки общественного транспорта, летние террасы и заведения общепита. В кафе и ресторанах можно будет курить только в специально отведенных местах или комнатах. Запрет касается курения и в собственном автомобиле, если в нем присутствуют дети до 14 лет.



Установлен образец и требования к размещению знака о запрете курения Подробнее

ПЕНСИИ

С 1 июля в Беларуси на 5,5% вырастут пенсии военных. Повышение выплат связано с отменой корректирующих коэффициентов, которые были введены в 2017 году. Напомним, пенсии военных пересчитали с применением корректирующих коэффициентов в 4 этапа: с 1 сентября 2017 года – 0,83; с 1 декабря 2017 года – 0,85; с 1 июля 2018 года – 0,9, с 1 января 2019 года – 0,95. С 1 июля 2019 года корректирующий коэффициент, согласно президентскому указу, отменяется. Соответственно июльские пенсии военных будут выше июньских на 5,5%.

С июля на пенсию начнут выходить граждане, которые должны были это сделать еще 1,5 года назад, но которых затронуло повышение пенсионного возраста. Напомним, повышение пенсионного возраста началось с января 2017 года и будет поэтапным. Оно растянется на 6 лет, пока мужчины не начнут выходить на пенсию в 63 года, а женщины – в 58 лет. На данном этапе пенсионный возраст в Беларуси для мужчин составит 61,5 года, для женщин – 56,5.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС

С 19 июля в Уголовном кодексе вступают в силу некоторые изменения. В частности, предусмотрена декриминализация по статьям, касающимся нарушения порядка открытия счетов за пределами Беларуси; воспрепятствования законной предпринимательской деятельности; лжепредпринимательства; нарушения антимонопольного законодательства; дискредитации деловой репутации конкурента, и другим. По некоторым из них теперь будет предусмотрена только административная ответственность.

Из системы наказаний исключается такой вид дополнительного наказания, как конфискация имущества (вместо нее будет применяться штраф), однако расширяется применение специальной конфискации (то есть имущества, добытого преступным путем или приобретенного на средства, добытые таким путем, а также дохода, полученного от использования этого имущества).

Существенным примечанием дополнена статья, предусматривающая ответственность за заражение вирусом иммунодефицита человека. От уголовной ответственности освободят в случае, если человек, подвергнутый опасности заражения либо зараженный ВИЧ, был своевременно предупрежден о наличии у другого лица заболевания и добровольно согласился совершить действия, создавшие опасность заражения.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за пропаганду самоубийства.



Сажать станут меньше? Из Уголовного кодекса уберут ряд статей Подробнее

ТУРИСТЫ

10 июля заканчивается срок безвизового режима для иностранных болельщиков (независимо от вида транспорта), которые прибыли в нашу страну на время II Европейских игр. В то же время «безвиз», как и раньше, будет действовать для путешественников, следующих в Минск через Национальный аэропорт.

Белорусским туристам, собирающимся в Грузию, следует учитывать, что с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории РФ на территорию Грузии.

ГОРЯЧАЯ ВОДА

С 5 июля в Минске вновь начнут отключать горячую воду. Технический перерыв был сделан на время спортивных соревнований. Продолжительность отключения обычно не превышает 14 дней.