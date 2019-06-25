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Шесть простых шагов, чтобы перестать переедать из-за стресса
Источник материала: Tut.by
Доктор, автор
Заботиться о других, пренебрегая собой — для многих женщин это обыденность. Будь ты профессионалкой высокого уровня, матерью, сестрой, дочерью, подругой, сиделкой или всем вместе — от тебя часто ждут слишком много.
Большинство из нас целыми днями вламываются в горящие избы, тормозят коней табунами, выполняют все дела по списку, успевают до дедлайна, вытирают носы детям, кормят и обстирывают всю семью.
Однако вот в чем дело: на наших тренировочных курсах в Precision Nutrition мы поработали со множеством женщин, которым все это нравится. Они обожают заботиться об окружающих и справляться с невозможным.
Но лишь до тех пор, пока не осознают, что у них не осталось времени и сил на самих себя. Постепенно — месяц за месяцем, год за годом — растрачивая всю энергию на других, они сталкиваются с тем, что:
— истощены морально и эмоционально,
Большинство женщин, вкладывая все силы в близких, запускают себя. Однако можно заботиться о собственном здоровье, самочувствии и красоте в любых обстоятельствах:
Как это сделать
Тут читательница может подумать «Ну, конечно, может, каким-то девчонкам это пригодится, но со мной все иначе, с моим телом это не поможет». Именно так говорили десятки тысяч женщин до того, как обратились к нам.
Вот два самых главных пожелания, с которыми женщины к нам обращаются, и вот что можно начать с ними делать прямо сейчас.
Пожелание первое: «Помогите мне наладить отношения с едой»
Рано или поздно многие женщины сталкиваются с перееданием из-за переживаний. Мы так любим вино, шоколад, мороженое и что угодно еще «чтобы расслабиться и отвлечься» или «только это меня и радует»… Но они не всегда отвечают нам взаимностью.
«Пять минут во рту» быстро пролетают, и мы с остаемся с теми же проблемами и стрессом. Еще и с дополнительным чувством вины и новыми прибавками «на всю жизнь» на бедрах.
Порочный круг обычно выглядит так:
— накапливается стресс, тревожность, раздражение,
Решение: упражнение «Разорви цепочку»
Просто наблюдайте, замечайте и записывайте, что происходит перед возникновением нездорового аппетита и приводит к перееданию (или не приводит, но вы близки к срыву). Эти эмоции не появляются из ниоткуда. Они не спонтанны, что-то их вызвало.
Проведите частное детективное расследование на самой себе и вычислите цепь подозреваемых. Можно скачать готовый шаблон для этого упражнения (
Пожелание второе: «Научите придерживаться режима питания, тренировок и всяких полезных привычек»
Наверное, вы, как и большинство женщин, уже пробовали разное до нас: безуглеводные и «белковые» или какие-либо другие диеты, MyFitnessPal и прочие счетчика калорий, возможно палео, кето, голодания, соки, чистки.
Нельзя назвать все эти штуки «плохими»; для кого-то они вполне срабатывают, принося желаемый результат. Но самая большая трудность — придерживаться чего-либо достаточно долго. Мы можем страстно взяться за новую диету/программу и строго соблюдать ее некоторое время, но потом бросаем.
Отчасти потому, что другие диеты/программы не учитывают ваши личные особенности (и обстоятельства жизни). Они не предлагают персональный подход с пошаговым внедрением полезных изменений. Учитывая вашу работу, семейные обязанности, детей, родителей и прочее.
Решение первое: «Найдите учебную программу, которая действительно эффективна»
В идеале она:
Решение второе: «Найдите коуча, напарника, единомышленника, которые действительно заботятся о вас»
Как мы говорим в Precision Nutrition: стоящего сложно добиться в одиночку. Социальная поддержка — будь то подруга, тренировочная напарница, супруг, ребенок, собака, персональный тренер, коллега, с которой вместе ходите на обед — критически важны.
Независимость — это круто, но для такого проекта, как преобразование себя, но хорошо помогает и команда единомышленников.
Найдите людей, которые вас поддерживают, подсказывают, помогают и дают заботливый пинок под зад, когда он действительно нужен.
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Текст о стрессе и переедании - двух проблемах, с которыми особенно часто сталкиваются женщины.
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